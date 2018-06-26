Чому похмілля погіршується з віком: версії вчених

Існує кілька теорій, чому похмілля погіршується з віком, ймовірно, річ у тому, що в організмі недостатньо ферментів печінки або у її поганій роботі.

Можливо, це пов’язано з складом тіла, адже в міру старіння організм втрачає воду, що, на думку експертів, може привести до більш високої концентрації алкоголю в крові під час його вживання, пише Likar.info.

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Проблема в тому, що наука ще не визначила, які саме процеси пов'язані з погіршенням похмілля з віком. І хоча є тонна досліджень короткострокових і довгострокових ефектів алкоголю на здоров'я, дослідження, що стосуються похмілля, обмежені.

Доктор Марк Вільенбрінг вважає, що сприйняття і пам'ять про похмілля можуть сильно змінитися в міру старіння. Таким чином, мозок змушує повірити в те, що похмілля стало дійсно важче, ніж раніше.

Доктор філософії Річард Стівенс перевірив гіпотезу зміни похмілля з віком. У дослідженні взяли участь понад 50 тисяч людей віком від 18 до 94 років. Висновок вчених таки: з віком більшість людей п'ють рідше і менше, що змушує їх відчувати, ніби похмілля погіршилося.

Експеримент показав, що в цілому підлітки, молоді люди, а також люди середнього віку, випивають приблизно однакову кількість алкоголю, а ось у категорії людей від 30 до 40 років спостерігалося зниження споживання спиртних напоїв.

Дослідження, яке опубліковане в журналі "Алкоголізм: клінічні та експериментальні дослідження" в 2013 році, інформує, що люди у віці від 18 до 29 років п'ють більше, ніж люди старше 30-ти років. Також вчені помітили зменшення тенденції зниження споживання алкоголю до 40 років через такі чинники як кар’єра, обов’язки та діти.

Стівенс пояснює це тим, що чим молодша людина, тим менше у неї зобов’язань і більше шансів виспатися на ранок. У період дорослішання у людини з'являються різні обов'язки, які змушують переживати похмілля на роботі або під час інших занять.

До слова, бельгійські вчені знайшли певні сполуки, які можуть свідчити про наявність чи відсутність схильності людини до алкоголізму.