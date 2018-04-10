Чому політичні репресії набирають обертів

28 грудня 2017 року Скадовський районний суд ухвалив рішення про відсторонення від посади міського голови Олександра Яковлєва, який представляє "Об’єднання "Самопоміч". Таку міру покарання суд обрав за нібито скоєне ним адміністративне правопорушення, пов'язане із корупцією.

Скадовськ – через 1000 гривень суд усуває мера з посади. Луцьк – місцеві чиновники вдаються до беззаконня. Дати відсіч репресіям олігархічній владі здатні громади, і мешканці Миколаєва це довели.

Десятки тисяч миколаївців відстояли свій вибір. Олександра Сенкенвича поновили на посаді мера. Адже суд вирішив – відставка незаконна. Нагадаємо, півроку тому депутати від партії Президента та колишні регіонали змовилися влаштували імпічмент Сенкевичу.

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"Приводом для цього став тиск на мене з різних сторін, і неможливість домовитися зі мною по ряду питань. В тому числі розподілення бюджету політичних напрямків", – наголосив міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич.

Проте, адміністрація Президента і місцеві феодали зазнали поразки. Олександр Сенкевич закликає припинити політичні ігрища та зосередитися на роботі. Тим паче, що за півроку в Миколаєві виникло чимало проблем, зокрема господарських.

За ці півроку, коли мене не було, не було змін на краще. Неозброєним оком видно проблеми з дорогами. Видні проблеми з прибиранням сміття,

– резюмував далі Сенкевич.

А бюджетні кошти використовувалися не ефективно.Сьогодні дуже велика проблема – це освоєння бюджетних коштів та їх ефективне використання. Головним розпорядником, як управління капітального будівництва зроблено дуже великий провал. У Луцьку владу захоплюють, тиск посилюють, рішення суду ігнорують.

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Ще на початку 2017 року міський голова Луцька помер. Його обов'язки за законом має виконувати секретар ради Юлія Вусенко. Однак через те, що її персона не вигідна олігархічній групі, більшість місцевих депутатів усунули її з посади. Суд вже зобов'язав поновити Юлію Вусенко на роботі. Але місцеві чиновники і надалі не виконують рішення суду.

На сьогодні рішення суду не виконано, всі документи передані до обласної прокуратури. Обласний прокурор підозру не оголошує з незрозумілої ні для кого причини,

– повідомила відсторонена від посади секретаря Луцької міськради Юлія Вусенко.

Абсурдним є те, що через 1000 гривень – одразу відставка. Апеляційний суд усунув Олександра Яковлєва з посади мера Скадовська на рік. Це через те, що мерія купила канцтовари в крамниці дружини мера на суму 1160 гривень. Закупівлі, які фактично могли б мати конфлікт інтересів на суму 1168 гривень і покарання, якого більше не може бути, є не безспідставними, а політичний тиск і політичне переслідування.

Олександр Яковлєв не захищає інтереси окремих бізнесменів, а працює задля громади. Ось причина політичної розправи. Всі знають, що Яковлєв не дає бізнесменам захоплювати пляжі, а вони думають лише про свій бізнес і суддя прислухався до них. Під загрозою опинилася якість життя в Скадовську.

Маємо можливість знову витрачання купи бюджетних коштів і знову заведення місто в хаос. За цей час ось ці місцеві пройдисвіти зроблять все можливе, щоб забрати землю і бюджет,

– розповів народний депутат України Олег Лаврик.

Віче, протести під судом – мешканці Скадовська продовжують об'єднуватися за свій вибір. Адже задоволені роботою Олександра Яковлєва і бачать конкретні результати. Через принципову позицію Об'єднання Самопоміч, представників партії переслідують по свій країні. Загалом відкрито понад 50 проваджень. Адже громади здатні захистити свій вибір і завадити планам влади знищити місцеве самоврядування.

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