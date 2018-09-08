Чому поліцейські бояться за своє життя і втрачають мотивацію працювати

Розповідь патрульного поліцейського Антона Снєжкова сколихнула соцмережі. Він досі працює "у системі", але не побоявся написати правду про реалії служби у правоохоронних органах. За його словами, зарплати не вистачає, медичного страхування немає – доводиться переживати, чи заплатять за лікування після травми.

Антон працює в патрульній поліції з дня заснування. У 2015 році приймав присягу з першими копами на Софіївській площі Києва. Він, як і всі, йшов змінювати країну.

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Та за три роки все змінилося і полісмени почали розчаровуватись у своїй професії. Більшість з тих, хто приймав присягу у 2015, вже не працюють у поліції. Антон розповідає, що всі обіцянки керівництва реформувати поліцію та створити справжні правоохоронні органи – так і залишились обіцянками.



Антон Снєжков працює патрульним і не побоявся розповісти правду про реалії служби

Майже без змін залишається зарплатня: у середньому патрульний отримує 10 тисяч гривень. Якщо для провінції цього достатньо, то для великих міст – ні. І патрульному часто доводиться думати, як дожити до кінця місяця. А відсутність медичного страхування змушує поліцейського декілька разів думати перед тим, як виконувати небезпечне завдання.

Це ризикова робота. Для життя. Щодня, кожної зміни ризикуєш. Але патрульний знає, що медичного страхування немає. І життя його незастраховане,

– повідомив інспектор патрульної поліції Антон Снєжков.

Якщо трапляється якась біда з копом, йому допомагають його ж колеги – скидаються грошима на лікування. А якщо працівникам щось не подобається – вказують на двері або відсилають на недолугі, каже Антон, завдання. Таке відношення до працівників неабияк впливає на якість роботи патрульної поліції в цілому.



Нардеп Мустафа Найєм вважає, що поліцейським можна повернути мотивацію

Полісмени не бачать перспектив у роботі та не почувають себе захищеними, тому і висловлюють невдоволення. І підвищення зарплатні не вирішить цієї проблеми – вважає нардеп Мустафа Найєм. Саме він свого часу долучився до створення "патрульки". Нині каже: копам не вистачає захисту від держави, а саме – соціальних пакетів, медичного страхування та допомоги у придбанні житла.

Цей пакет надасть можливість поліцейському почуватися набагато більш захищеним. І він, можливо, за ту саму зарплатню готовий буде працювати,

– вважає народний депутат та член колегії МВС Мустафа Найєм.

Чому довгоочікувана реформа, на яку покладали надії українці, дійшла до такої ситуації – з таким питанням до Нацполіції було надіслано офіційний журналістський запит. Відповідь поки не надійшла.

До слова, реформа правоохоронних органів розпочалась ще у 2015 році: Верховна Рада прийняла закон про Національну поліцію 2 липня, а 5 липня нові патрульні затримали у Києві першого порушника.