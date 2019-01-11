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      Чому поліція штурмувала офіс Зеленського: пояснення друга шоумена

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      Поліція під час штурму "офісу Зеленського" у Києві
      Поліція під час штурму "офісу Зеленського" у Києві / Соцмережі

      Колишній акціонер "Кварталу 95" Борис Шефір переконує, що офіс, який поліція штурмувала у Києві, не має жодного стосунку ані до Володимира Зеленського, ані до його політичної партії. Щоправда, за його словами, співвласницею приміщення є дружина шоумена.

      24 канал повідомляв, що 11 січня у Києві поблизу станції метро "Льва Толстого" до офісу лідера "Кварталу 95" і ймовірного кандидата у Президенти України Володимира Зеленського вдерлися силовики.

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      Як згодом з’ясувалося, це офіс належить колишньому акціонеру "Кварталу" Борису Шефіру та дружині Зеленського. За словами продюсера, придбали вони його близько двох років тому.

      "Він за законом належить нам. Ми їм не користувалися, тому що нас не пускали люди спортивної зовнішності. Ми не стали з ними воювати. Тому, ми вирішили передати його в оренду Нацполіціі. Тепер там законно розташується Нацполіція на правах оренди", – розповів він у коментарі ресурсу "Вести".

      Партнер Зеленського переконує, що офіс у них хочуть віджати люди, що перебувають за кордоном.

      "Цей офіс належить приватним особам і жодного стосунку до Володимира Зеленського та його партії не має", – наголосив Шефір.

      Нагадаємо, наприкінці листопада 2018 року у Києві представники радикальної націоналістичної організації "Сокіл" захопили будівлю ТРЦ Ocean Plaza. Вимогою активістів було закриття торгового центру, оскільки той, за їхніми словами, належить російським бізнесменам.

      які ще захоплення бізнес-приміщень відбувалися в україні упродовж останнього року:
      Теги: Новини України Новини Києва Володимир Зеленський Поліція Бізнес
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 11 січня
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