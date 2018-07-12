Чому пологи в Україні коштують в рази дорожче ніж за кордоном: цинічні причини

1000 доларів за пологи та 1200 у разі кесарів розтин – це стандартні "розцінки" державного "безкоштовного" пологового в Києві. В Україні вже давно стало традицією платити за "безкоштовні" пологи. При чому платити не лише за них, а за все, що пов'язане з контактами вагітною жінки з лікарями. Проте чому пологи в державному пологовому в столиці коштують іноді дорожче, ніж в сусідніх країнах.

Щоб оформити картку у вас вимагатимуть гроші, щоб пройти УЗД, навіть в державній клініці на закупленому державою, тобто за наші податки, апараті з вас знову візьмуть гроші. Що вже й говорити про те, що як дійде справа до самих пологів, то з вас братимуть за все: від палати "підвищеного комфорту", де буде не 4, а дві породіллі, до подяк лікарям, медсестрам, санітаркам та акушерам. Або запропонують "ол інклюзів" з благодійним внеском, який звичайно далеко не благодійний.

Читайте також: Пафосна історія порятунку: Як Юлія Тимошенко заробила на смертельній хворобі

В регіонах ця сума складає 300 – 500 доларів, в той час, як в столичному перинатальному центрі безкоштовні пологи обійдуться вам в 1000 – 1200 доларів. Куди йдуть гроші – точно не на благодійні внески "допомоги" малозабезпеченим породіллям чи на ремонти державних пологових. Зазвичай, всі ці кошти можна зіставити з елітними маєтками та авто головних лікарів пологових. Ці люди, зазвичай, нічим не кращі від "братків" з 90-х, які вимагали гроші за те, що хтось, скажімо, вів бізнес на "їх території".

Так само ці лікарі вимагають гроші лише тому, що жінка народжує на території лікарні, якою він чи вона керують. Для них це власне феодальне царство та спосіб збагачення. Щоб влаштуватися працювати до такого хлібного феодального місця теж треба заплатити немаленьку суму, яку потім будеш "відбивати" з породіль.

Так нещодавно правоохоронці затримали на гарячому під час передачі хабара в 2000 доларів старшу сестру Івано-Франківського перинатального центру за влаштування на роботу. 2000 тисячі доларів хабара вимагало керівництво Центру за влаштування на роботу на начебто мізерну зарплатню в державну клініку.

Не дивно, адже керує Івано-Франківським перинатальним центром Ігор Вакалюк, якого тричі звільняли із займаної посади, звинувачували в привласненні чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем та виплаті заробітної плати лікарю, який не ходив на роботу. А знаєте, хто лікар, який отримував зарплатню, не працюючи? Дочка самого головного лікаря.



В Івано-Франкцівському перинатальному центрі



Фіксація злочину йде у приймальній і кабінеті головного лікаря Ігоря Вакалюка

Прокуратура також порушувала кримінальну справу проти головного лікаря за те, що він виписував на потреби медичного закладу дорогі медпрепарати протипоказані для вживання у період вагітності та грудного годування. Пізніше, підлеглі йому лікарі робили відмітки у пацієнтських картках про призначення цих ліків породіллі, а, насправді, запаковані коробки з медикаментами потрапляли на стіл головного лікаря, який використовував їх на власний розсуд. Від кримінальної відповідальності Ігоря Вакалюка врятувало тільки те, що на момент порушення кримінальної справи, він уже не займав керівної посади, на яку пізніше поновився.

Кілька днів після хабара в Івано-Франківську поліція затримала лікаря Ужгородського пологового, який вимагав від чоловіка, чия дружина народжувала немовля, 500 доларів за пологи. Але піком цинізму лікаря стало інше. Він забрав документи та паспорт у пацієнтки, та сказав, що поверни оригінали лише, коли чоловік заплатить йому 500 доларів за пологи.



Затримання лікаря в Ужгороді

Але побори в регіональних пологових звичайно не зрівняються з поборами в столичних центрах. Тут такси на "безкоштовні" пологи в рази вищі. Не даремно і декларації головних лікарів київських пологових будинків, які все життя працюють в державних клініках, набагато заможніші, ніж у багатьох депутатів.

Читайте також: Як цинічно лікарі заробляють на онкохворих дітях

Це головний лікар 5 пологового будинку в Києві Михайло Макаренко. В його декларації 2 будинки в передмісті столиці, 3 земельні ділянки, джип Land Cruiser та гараж на 90 метрів квадратних, який явно перевищує середньостатистичну квартиру в Україні. Макаренко не лише талановитий лікар , який зміг придбати та утримувати це все майно на одну лікарську зарплату, але й успішний політик. Після Майдану його обрали депутатом Київської міської ради від партії Кличка "УДАР".

Не повірите, але саме за його поданням депутати столичної міськради проголосували за рішення дозволити будівництво приватного медичного центру на території міського пологового будинку, яким керує Макаренко. Будувати приватний медичний центр буде компанія "Укрекотех", власником якої є громадянин Кіпру. А серед засновників – такий собі Максим Валерійович Гаєвий, колишній помічник народного депутата IV скликання від СДПУ (о) Єфима Фікса. Крім того, Максим Гаєвий є засновником ТОВ "Компанія столиця-інвест", яка заробляє організацією будівництва об'єктів нерухомості.



Кличко з Макаренком

Але, звичайно, ні з ким не порівняна декларація головного лікаря Перинатального центру міста Києва Ольги Білої. І недаремно, адже її чоловік торгує ліками. Вона задекларувала 2 тисячі квадратних метрів нерухомості у Києві і недаремно, адже судячи з усього бізнес у чоловіка іде непогано. Він є одним із співвласників компанії дистриб’ютора фармацевтичних виробів "Галафарм", яка вже була поміченою ускандалах про завищені ціни на публічних закупівлях ліків. За останні 9 років, компанія чоловіка виграла тендерів на 158 мільйонів гривень.



Компанія чоловіка виграла тендерів на 158 мільйонів гривень

Як бачимо заробіток на новонароджених вже давно став доволі прибутковим бізнесом в Україні. Перелякані батьки несуть "благодійні" внески, від яких можуть відмовитися. Дають хабарі, замість того, щоб звертатися в поліцію. В цей самий час головні лікарі будують розкішні маєтки та вимагають тисячі доларів за дозвіл на влаштування в "хлібне" місце.

Читайте також: Як при дефіциті зарплатні лікарям вдається накопичувати мільйони готівкою

Зламати систему, на жаль, може лише нова система, яка запрацює лише з 2020 року. Коли в кожної молодої мами буде гарантований пакет, оплачений державою. І якщо хтось вимагатиме від неї гроші, достатньо буде поскаржитися в Національну службу здоров'я, щоб більше ніколи цей лікар не мав змоги називати себе практикуючим лікарем і отримувати замовлення від держави.