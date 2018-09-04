Чому понад 100 мільйонів заплатили з бюджету на утримання 4 неробочих судів

Після запуску наприкінці 2017 року нового Верховного Суду розгляд справ припинили старий Верховний Суд України, а також три вищі спеціалізовані суди. Але вони досі остаточно не ліквідовані. А з початку 2018 року на їхнє фінансування з держбюджету витрачено майже 109 мільйонів гривень, більшість – на зарплати.

Про це йдеться в сюжеті Наталії Касяненко для програми “Наші гроші з Денисом Бігусом”, йдеться у Bihus.info.

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Як йдеться у данних Державного казначейства, з початку року до 17 серпня Верховний Суд України використав майже 41 мільйон гривень, Вищий адмінсуд – більше 27 мільйонів гривень, Вищий господарський – близько 24 мільйонів гривень, Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ – 16 мільйонів гривень.



Скріншот із повідомлення Державного казначейства

Понад 84% цих коштів пішли на зарплати суддям і працівникам апарату. Це випливає з відповіді телепрограмі від нового Верховного Суду. Так, фонд оплати праці (суддів і апарату) станом на 24 липня цього року становив для Верховного Суду України – понад 36 мільйонів гривень, Вищого адмінсуду – майже 23 мільйони гривень, Вищого господарського – близько 20 мільйонів гривень, Вищого спеціалізованого з розгляду цивільних і кримінальних справ – більше 13 мільйонів гривень.



Скріншот із повідомлення Державного казначейства

Судді, які не здійснюють правосуддя, продовжують отримувати суддівську винагороду, але без різних доплат. Це близько 20 тисяч гривень щомісячного окладу на суддю. Найвищий оклад наразі у суддів неробочого Верховного Суду України – майже 23 тисячі гривень.

При цьому судді, які залишилися у Верховному Суді України, тобто не пройшли конкурс у новий Верховний, називають ліквідацію свого органу неконституційною, намагаються зупинити цей процес і бажають потрапити до нового Верховного Суду без конкурсу.

Скільки процесуальних документів ми видали, куди ми зверталися. Це все робота. Вирішення ситуації дуже просте. Тобто, ми переливаємся у Верховний суд. Міняємо штампи у трудових книжках,

– зазначив в.о. голови ВСУ Василь Гуменюк.

Переходити в апеляційні суди, як рекомендувала Кваліфікаційна комісія, вони відмовляються. "Я є суддею. І просто так меня кожного разу направляти на конкурс не можна. Суддя діє до 65-ти років. Не можна суддю смикать з одного місця на інше", – зазначила суддя ВСУ Галина Канигіна.

Загалом, судді неробочих судів переважно запевняють, що на старому робочому місці займаються саморозвитком та вивченням законодавства. Дехто зізнається чесно: на роботі їм робити нічого.

Нічого й не робимо. Тому я більше двох місяців спеціально знаходилися у відпустках без збереження, щоб не отримувати гроші ні за що,

– зауважив суддя ВГСУ Валерій Картере.

Дивіться відео повного випуску програми "Наші гроші" за 4 вересня 2018