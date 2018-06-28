Чому популярна кето-дієта небезпечна для сексуального життя

Кетогенна дієта стала найпопулярнішою системою харчування останніх років. Однак, за словами фахівці, така дієта може негативно вплинути на сексуальне життя людини.

Кето-дієта – це низьковуглеводна система харчування зі споживанням від 20 до 50 г вуглеводів в день, відносно високим вмістом жирів та помірним споживанням білків, пише Independent.

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"Основні проблеми цієї проблеми – це потенційні побічні ефекти, такі як, наприклад, зміни гормонального балансу", – наголошує дієтолог Лілі Саутер.

Експерт застерігає, що кето-дієта здатна знижувати лібідо і викликати інші проблеми з сексуальним життям, а також провокувати поганий настрій і втому.

Численні дослідження показують, що низковуглеводна дієта може викликати зниження функції щитовидної залози. Це, в свою чергу, призводить до хронічної втоми, поганого настрою тп зниження лібідо,

– зазначає Саутер.

Дієтолог Мерилін Гленвіла вважає, що через брак вуглеводів людина може втратити відчуття сексуального потягу.

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"Люди, які дотримуються кето-дієти, можуть відчувати різке падіння енергії через брак вуглеводів в своєму щоденному раціоні, що, в свою чергу, може негативно вплинути на сексуальний потяг. Вуглеводи – це продукти, які зазвичай дають нам енергію, тому, коли людина змінює свій раціон, дотримуючись основам кетогенної дієти, може відчути себе дуже втомленою і виснаженою. Крім того, можуть з'явитися симптоми, схожі з симптомами грипу, включаючи сильні головні болі", – зазначає експерт.