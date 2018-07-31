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Чому поріз від паперу такий болісний

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Чому поріз від паперу такий болісний
Чому поріз від паперу такий болісний / nl.depositphotos.com

Ледь чи не кожен мав маленький поріз на пальці, який отримав під час гортання книги, паперів чи коли облизував край конверта. Але чому ж малесенька ранка так болить? Науковці знайшли відповідь.

Зі слів фахівців, важливим є місце, де найчастіше бувають такі порізи, повідомляє ScienceАlert. Зокрема, пальці, губи і язик є дуже чутливими через велику кількість нервових закінчень.

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Якщо невеличкий поріз від паперу припаде на шкіру стегна чи щиколотку – відчуття буде не таким болючим.

via GIPHY

Як відомо, нервові мережі на делікатних ділянках тіла розрізняють різні види відчуттів – тиск, тепло, холод та біль. Саме ці відчуття роблять ранку більш болючою. У людському мозку навіть є спеціальна область, яка відповідає за прийом сигналів, що надходять з цих частин.

Це своєрідний захисний механізм організму. Адже якщо торкнутися гарячого предмета або з'їсти щось гірке – мозок отримує сигнал небезпеки.

Психологи додають, що існує також емоційна реакція на поріз папером. Людина сердиться, що через необережність порізалась, відчуває сором і боїться, якщо це був лише перший конверт.

via GIPHY

Під час невеликого порізу нервові волокна посилають до мозку сигнали про біль, а при глибокій рані кров згортається й утворює шар, під яким шкіра заживає без постійного впливу навколишнього середовища.

Аби звести до мінімуму дискомфорт при порізі папером, медики рекомендують помити рану з милом, щоб зменшить ймовірність зараження. Опісля варто накласти пов'язку або заклеїти поріз пластиром, щоб ранка швидше гоїлась.

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Теги: Лікування Здорове життя Здоров'я Медицина Поради
Джерело: 24 Канал
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