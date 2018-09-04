Чому Порошенко має намір відмовитись від американських та європейських військ в Україні

А знаєте, що? Зараз я трохи попорохожерствую.

Серйозно: мене дещо напружує конституційна пропозиція Порошенка про виключення можливості передавати військові бази на українській території іншим державам в оренду.

Зрозуміло, що роїські в Україні нікому не вс*алися, але американські б не завадили.

Та й взагалі: що в НАТО, а що в ЄС давно вже на територіях країн-членів цих спілок стоять військові бази інших країн-членів. Оно, на Майорці є британська база – раніш вона була велика, військово-морська, а тепер – просто радіолокаційна... Хоча, подейкують, її знову можуть посилити.

Чи, скажімо, американська база Раммштайн в Німеччині... ну, й багато інших.

А в Україні, виходить, взагалі не можна буде, чи я щось недочитав?

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