Чому Порошенко не виконує свої обіцянки

На початку хочу зафіксувати свіжу антикорупційну обіцянку Порошенка, яку за традицією будемо всією громадою змушувати його виконати. Президент хоче скасувати можливість суддям відпускати ТОП-корупціонерів під заставу.

Цитую: "По найбільш тяжких корупційних злочинах, я абсолютно впевнений, грошову заставу треба скасувати". Коли ти президент, за твоїми обіцянками мають слідувати реальні вчинки. Інакше ці слова — пусті балачки. Виглядає, що це саме той випадок.

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Чому я переконаний, що ці слова лише обіцянка, яку без тиску президент ніколи не виконає? Бо він те саме обіцяв 3 роки тому і нічогісінько за цей час не зробив. Цитую його заяву від 8 липня 2015 року: "Питання скасування можливості використовувати заставу для корупціонерів є на сьогоднішній день дуже важливим завданням для Верховної Ради."

Від першої обіцянки пройшли 3 роки: результату нуль. Від крайньої обіцянки на цю тему пройшло 2 тижні: Порошенко навіть законопроекту відповідного до Ради не вніс. До речі, коли він прийшов вихвалитися перед молоддю своїми здобутками, ті його прямо запитали: коли він втілить обіцяне.

Знаєте, що відповів президент? Зробимо це, коли запрацює антикорупційний суд. Ну тобто, мінімум, ще через півроку. Дуже зручно для оточення Порошенка, представників якого затримують детективи НАБУ, а найгуманніший український суд відпускає під смішні застави.

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Одним словом, без суспільного тиску – ця обіцянка Порошенка закінчиться аналогічно з "проданим ним бізнесом" і "закінченим за кілька днів АТО". З цього приводу згадується давня приказка про їжачка, який така горда птаха, що без копняка не літає.

Ну а тепер про хороші новини від тих, хто системно роздає копняків корумпованій політичній еліті. Отже, рубрика "Хороші новини від НАБУ".

Розпочнемо з розслідувань проти друзів президента. Журналісти з’ясували, що НАБУ веде кримінальне провадження за фактом можливого незаконного збагачення заступника глави адміністрації президента України Олексія Філатова. Саме Філатов є могильщиком оновлення судової системи. Саме він разом із Порошенко знехтували історичний шанс реформувати судову систему.

Такий головастий чоловік, а забув вказати в декларації матір власного сина – цивільну дружину Ганну Бабич та її юридичну компанію AEQUO. І, бачите, так трапилося, що фірму Бабич створила одразу після призначення Філатова на посаду в АП і відтоді отримала низку вигідних контрактів у сферах, де рішення ухвалюють давні знайомі Філатова.



Ганна Бабич

Зразком Гебельсівської маніпуляції є офіційний коментар з цього приводу Адміністрації Президента, цитую: "У декларації Філатова зазначені всі його доходи та активи, які мають зазначатися в ній згідно з законом". Щиро бажаю пану Філатову стати клієнтом судової системи. Щоправда, не пригрітих ним старих корупмпованих суддів, а обраних на чесному конкурсі суддів антикорупційних.



Олексій Філатов

Переходимо до протидії обкрадання корупціонерами української армії.



Справу Львівського бронетанкового заводу передають до суду. Нагадаю, йдеться про поставку заводом використаних військових двигунів за ціною нових. Таким чином у арміїї вкрали 15 мільйонів наших гривень.

Нагадаю, що в рамках цієї справи, детективи вручили підозри: начальнику Центрального управління ЗСУ (генерал-майору, між іншим), а також директору Львівського бронетанкового заводу та його заступнику. До речі, завдяки цьому розслідуванню НАБУ, Міноборони вже відсудило собі 5 мільйонів завданих корупціонерами збитків. А ми продовжимо тему оборонки.

НАБУ долучило розслідування розтрати на Житомирському бронетанковому заводі докази розкрадання комплектуючих до бойових машин на суму понад 12 мільйонів гривень. Аудитори встановили відсутність 42 найменувань комплектуючих на загальну суму 12 мільйонів гривень.

Досиплю до цих хороших новин трішки зради від Назара Холодницького, підлеглі якого закрили провадження НАБУ щодо незаконного збагачення начальника Академії сухопутних військ України. 2016 року журналісти показали, як генерал, який офіційно зареєстрований в гуртожитку, насправді користується двома заміськими маєтками, кількома квартирами та "свіженьким" позашляховиком Lexus.

І, звичайно, нічого з цього добра не декларує. За рік був готовий текст підозри, але прокурори Холодницького спочатку гальмували процес, а потім взагалі провадження закрили. Зустрінете Холодницького у Львові, звідки він родом, плюньте йому під ноги. Таким як він має бути не комфортно в середовищі пристойних людей.

Ну і закриваємо цей блок ще однією хорошою новиною. Заступника прокурора Вінниччини судитимуть за хабар 5 тисяч доларів. Відповідну справу НАБУ скеровали до суду. Надихнулися перемогами? Точно? Бо закінчуватиму рубрикою “клятий, корумпований український суд”. Вдихнули, поїхали.

Суд звільнив Розенблата від елементарних зобов’язань перед слідством. Наприклад, прибувати до детектива, прокурора або суду за першою їхньою вимогою, повідомляти про зміну свого місця проживання, роботи, утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними. Суд також зняв усі зобов'язання перед слідством з мера Одеси Труханова, якого НАБУ звинувачує в розкраданні наших 180 мільйонів гривень.



Борислав Розенблат

Навіть повернули закордонні паспорти і дозволили вільно виїжджати за межі України. Суд також відмовився пояснювати, якого біса зняв арешт з половини грошей Труханова.

Запобіжні заходи значно пом’якшили двом іншим фігурантам цієї справи: заступнику Труханова – Павлу Вугельману і директору Департаменту комунальної власності – Олексію Спектору. Бачите, як добре станнями старих, корумпованих суддів йдуть справи у Труханова. Видно, не дарма, цей патріот з російським паспортом нещодавно вишивав з дружиною Порошенка рушник.

А ще українські служителі Феміди за гроші легесенько так оштрафували ТОП-чиновника Генпрокуратури, який в обідню перерву вибіг за трьома тисячами доларів хабара. А ще потвори в мантіях скасували арешт речей, вилучених у "газовій справі Дубневичів".

Вже за півроку, якщо ми всі проконтролюємо, запрацює новий Антикорупційний суд. А новообраний Президент просто не зможе не реформувати весь той цирк, який ми зараз чомусь називаємо судовою системою.