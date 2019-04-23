Поки більшість регіонів країни голосували за Зеленського, Львів показав протилежний результат. Там абсолюбтна перемога за чинним Президентом Петром Порошенко.

Його підтримали 63% виборців, проти 34%, які віддали свої голоси за лідера "Кварталу 95" . Чому вибір Львівської області так різниться з-поміж інших областей – дізнавалися журналісти 24 каналу.

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Відповіді деяких львів'ян:

• Він дуже багато зробив за ці 5 років, хоч і більшість людей може так не вважати, насправді. Я результати ці бачу.

• Одна з головних функцій президента – це представляти на міжнародній арені Україну і мені здається, що в Порошенка є більше досвіду.

Так свій вибір пояснюють на Львівщині. Це єдиний регіон, де за результатами голосування чинний президент переміг Володимира Зеленського. У першому турі першість у регіоні також здобув Порошенко.



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Патріотизм

Соціологи кажуть: причина феномену – високий рівень патріотизму у місцевих мешканців. Скажімо, у 1991 році Львівщина разом з Франківщиною і Тернопільщиною віддали перевагу дисиденту В'ячеславу Чорноволу. В той час як інші регіони голосували за колишнього комуніста Леоніда Кравчука. Проте феномен цьогорічних виборів потребує ретельнішого дослідження.

Стабільність

Порошенко – це стабільність. Так пояснюють свій вибір львівські бізнесмени. А від Зеленського, якого обрала більшість, незрозуміло чого чекати. "Останні 4 роки було погано стабільно – я б так назвав такий прогноз. Що зараз буде ми не знаємо, хочеться вірити, що будуть покращення, головне – щоб не було серйозних погіршень, щоб система була більш-менш стійка", – сказав ресторатор Марк Зархін.

Курс на ЄС та НАТО, українська мова

А от мер Львова Андрій Садовий пояснює вподобання своїх земляків проєвропейською позицією Порошенка. Бо на відміну від Зеленського, він неодноразово наголошував, що курс на ЄС та НАТО – єдиний правильний. А ще львів'янам симпатизує його чітка позиція щодо української – як єдиної державної мови.

Львів – найбільше українськомовне місто світу, і Львів дуже переживає. Ми хочемо, щоб Україна рухалася чітко курсом Європа – ЄС – НАТО, і напевно від Зеленського люди не отримували чітких меседжів. А Порошенко це говорив твердо, кожного дня, системно,

– пояснив міський голова Львова Андрій Садовий.



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Чому Порошенка слабо підтримали прикордонні села Львівщини

Зеленського підтримали хіба прикордонні села на Львівщині. Експерти називають це так званим протестним голосуванням, помстою чинному президенту. Одна із причин – заборона безкоштовного ввезення машин на єврономерах.

Відверта помста, бо ніякої логіки в політичному чи цивілізаційному виборі нема. Оце для мене є таким дуже неприємним сюрпризом, тому що я розумію, що поряд живуть люди, які заради особистої вигоди готові пожертвувати інтересами країни,

– наголосив історик Ігор Лильо.

За даними ЦВК окрім Львівщини, найбільше за Петра Порошенка у другому турі голосували у Тернопільській, Івано-Франківській та Рівненські області. Проте чинний президент з невеликим відривом програв Зеленському .