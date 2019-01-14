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      Чому Порошенкові вигідно, аби Труханов керував Одесою

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      14 січня відбулося чергове засідання у справі мера Одеси Геннадія Труханова, якого судять за купівлю будівлі заводу за завищеною вдвічі ціною. За кілька годин засідання суд розглянув аж 6 томів його справи, а це – цілих тисяча сторінок.

      Про те, кому вигідний такий розгляд справи, у прямому ефірі 24 каналу розповіла депутатка Одеської міської ради, фракція "Об'єднання "Самопоміч" Ольга Квасніцька.

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      "У нас все, як завжди. Для когось закон є таким, що все відповідно до приписів і дуже суворо, а для інших – це зовсім по-іншому", – наголосила Квасніцька.

      Вона підкреслила, що консенсус із мером Одеси Геннадієм Трухановим вигідний саме для Президента України Петра Порошенка.

      Це всі вже знають і це відкрита інформація... Порошенко заручився підтримкою на президентських перегонах. Звичайно, ми з вами розуміємо, що весь адміністративний ресурс, який зараз є в руках Труханова буде направлений на підтримку чинного президента. Консенсус, який відбувся між центральною владою і мером Одеси породив вседовзволеність та ігнорування закону,
      – наголосила депутатка Одеської міської ради.

      Відео: що відомо про Геннадія Труханова?

      Нагадаємо, мера Одеси Геннадія Труханова звинувачують у заволодінні коштами місцевого бюджету. Протягом 28 вересня – 3 жовтня 2018 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вручили обвинувальний акт восьми підозрюваним у справі крадіжки державних коштів під час купівлі будівель одеського заводу "Краян". Серед них – і чинний мер Одеси Геннадій Труханов.

      Їх дії кваліфікували як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах; Директора приватної компанії також звинувачують у фіктивному підприємництві та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.

      Теги: Новини України Новини Одеси Геннадій Труханов Новини політики Судді Петро Порошенко Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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