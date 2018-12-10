Чому постійно хочеться спати: відповідь лікаря

Ранковий підйом, багато справ впродовж дня та пізній відхід до ліжка погано впливають на ваше здоров’я. Дуже часто після того, як людина прокинулася, вона відчуває втому та недостатню кількість сну.

Основні причини чому постійно хочеться спати назвав лікар Олексій Сіделковський, інформує НВ.

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1. Людині недостатньо кількості сну

Комусь достатньо 6 годин, щоб виспатися і бути бадьорим, іншому недостатньо і 10 годин. Тому експериментуйте – спіть менше або більше, щоб встановити необхідну кількість сну саме для вас.

2. Стреси та емоційні навантаження

Це одна з найпоширеніших причин. Організм не завжди може легко впоратися з цим, тому сонливість – це захисний механізм, наче він намагається людину "приспати" і захистити від переживань, які вимотують.

3. Фізична втома

Фізичні вправи потребують великої кількості енергії. Тому після активного дня організму необхідна більша кількість сну.

4. Дефіцит вітамінів

Якщо організму бракує необхідних речовин та вітамінів, людина харчується неправильно ( важка їжа, надлишок тваринного білка або його дефіцит), не снідає, переїдає на ніч, то у неї буде відчуття дефіциту сну.

5. Кава

Цей напій пригнічує вироблення гормону кортизолу, який активізує нервову систему. Через що природний "пробуджувач" замінюється кофеїном. Таким чином, людині складно без чашечки кави відчувати себе бадьорою.

6. Шкідливі звички

Алкоголь спричиняє отруєння організму, тому всі сили йдуть на боротьбу з інтоксикацією. Куріння спричиняє спазм судин, до органів не доходять корисні речовини, тому організм переходить в економ-режим.

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