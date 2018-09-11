Чому постійно хочеться їсти: цікавий факт

Науковці знайшли причину постійного апетиту. Виявляється, зайва вага знижує смакову чутливість, а це змушує мозок вимагати більше їжі.

До такого висновку дійшла група вчених Канадського інституту дієтології, передає Сosmo.

З проблемою постійного бажання щось з'їсти стикається 87% людей із зайвою вагою.

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При зайвій вазі у жировій тканині виникає хронічне запалення. При цьому організм починає виробляти особливі молекули – цитокіни, які забезпечують мобілізацію всіх сил на боротьбу із запаленням, але одночасно вони порушують чутливість до смаку. ⠀

Через це схильні до зайвої ваги люди не можуть насолоджуватися їжею, тодж через втрату чутливості хочеться їсти більше солодкої, жирної і солоної їжі.

Так вони намагаються заповнити смакові прогалини, потрапляючи в замкнуте коло та набираючи ще більше кілограмів.

Аби цього не сталось, фахівці рекомендують харчуватися усвідомлено – повільно їсти, насолоджуючись кожним шматочком.

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