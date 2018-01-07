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РІЗДВО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НОВИНИ БІАТЛОНУ

Чому потрібно більше ходити пішки

20:04, сьогодні 4981 Читать новость на русском
Чому потрібно більше ходити пішки
Чому потрібно більше ходити пішки / unsplash

Ходьба допомагає вирішити безліч проблем пов'язаних зі здоров'ям. Для цього достатньо ходити пішки на роботу або влаштовувати собі прогулянки ввечері.

Ходьба це одна з найефективніших вправ. Навіть якщо ви втомилися після важкого робочого дня, півгодинна прогулянка допоможе вам залишатися у формі без особливих зусиль.

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Також після напруженого робочого дня прогулянка на свіжому повітрі допоможе забути про проблеми і розслабитися. Ви відчуєте спокій вже через 30 хвилин.

Якщо ж у вас проблеми зі сном або ви довго не можете заснути, то вам потрібно за годину до сну вийти на свіже повітря. Прогулянка допоможе вам швидше заснути, головне не використовуйте при цьому будь-який гаджетів. Вечірня прогулянка також допоможе позбутися від болю в спині, яка після сидячої роботи посилюється. Вона допоможе розім'яти м'язи.

Пообідня прогулянка сприяє травленню. Їжа засвоюється набагато краще, а вночі вас не буде мучити тяжкість в шлунку. Також ходьба знижує підвищений кров'яний тиск і зменшує ризик розвитку гіпертонії.

Теги: Здоров'я LifeStyle Здорове життя Поради
Джерело: Іvona
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