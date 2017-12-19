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НОВОЛУГАНСЬКЕ НЕГОДА В УКРАЇНІ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Чому потрібно додати в зимовий раціон хрін

17:45, сьогодні 353 Читать новость на русском
Хрін з буряком
Хрін з буряком / Фото з Facebook

Для того, щоб перезимувати без кашлю та простуд – до зимового раціону варто включити хрін. Адже саме цей продукт містить багато корисних речовин та зміцнює імунну систему.

Медики рекомендують взимку щодня вживати страви, в складі яких є хрін, тому що зміцнює імунну систему і попереджає хвороби.

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Корисні властивості хрону:
- антибактеріальний;
- протизапальний;
- знижує рівень холестерину в крові і артеріальний тиск;
- відхаркувальний;
- імуностимулюючий;
- протигрибковий. 

Корисні властивості хрону
Корисні властивості хрону

Хрін багатий на вітаміни С, РР і групи В. Доведено, що вміст вітаміну С в хроні вищий, ніж у лимонах. Також хрін є джерелом таких потрібних людині мікроелементів як сірка, натрій, калій, фосфор, залізо і багато інших.

У приготуванні різних страв використовуються коріння і листя хрону, тому як в них концентруються всі корисні речовини. Його додають в консервовані продукти в свіжому вигляді, щоб вони мали пряний смак. З нього готують соуси до м'ясних і рибних страв.

Найчастіше хрін подають з буряком
Найчастіше хрін подають з буряком

Однак потрібно пам'ятати, що і як і будь-яка приправа, хрін корисний в міру. У великих кількостях хрін може принести шкоду травному тракту. Справа в тому, що хрін може збільшувати кислотність шлунку і посилювати прояви гастриту і виразкової хвороби. Не рекомендується хрін і при хворобах нирок, а також протипоказаний вагітним жінкам і годуючим матерям.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Здоров'я Поради
Джерело: Нronika info
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