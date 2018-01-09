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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ОЛІМПІАДА-2018 ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Чому потрібно рано прокидатись

09:07, сьогодні 1156 Читать новость на русском
Чому потрібно рано прокидатись
Чому потрібно рано прокидатись / unsplash

Далеко не кожен здатний прокидатися легко на світанку. Однак, за словами фахівців, це неймовірно корисно для здоров’я.

Ранні підйоми можуть допомогти в позбавленні від багатьох проблем зі здоров’ям. Зокрема, люди, які встають раніше, регулярно харчуються, в тому числі снідають. Адже, як мінімум, мають на це час зранку.

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Також люди, які надають перевагу прокидатися до 7 години ранку, більше займаються спортом та є більш енергійними протягом усього дня.

До того ж, ранні підйоми обумовленні й тим, що люди раніше лягають спати. А отже у них більш висока якість сну, тож за ніч вони повністю відпочивають.

Теги: LifeStyle Здоров'я Поради Здорове життя
Джерело: WWorld
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