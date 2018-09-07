Чому потрібно регулярно їсти сало: цікаві факти

Крім поживних властивостей сало допомагає зміцнювати імунітет, адже захисні сили організму активізуються під впливом речовин, які містить цей продукт.

Про це заявила група міжнародних вчених, яка оприлюднила результати дослідження щодо властивостей сала, пише Foodandmood.

Науковці вивчили складові компоненти сала і визначили, що продукт багатий на вітаміни В12 та С. Також у салі є марганець, залізо і селен, який, зазвичай, міститься у горіхах, гречці та вівсянці.

Читайте також: Що станеться з організмом, якщо на місяць стати веганом: експеримент

Фахівці рекомендують сало перетерти, додавши туди гвоздику, імбирний корінь і корицю. Цю суміш слід приймати щодня по чотири ложки.

Сало допомагає зміцнювати імунітет

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.