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Чому потрібно регулярно їсти сало: цікаві факти

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Чому потрібно регулярно їсти сало
Чому потрібно регулярно їсти сало / shkolazhizni.ru

Крім поживних властивостей сало допомагає зміцнювати імунітет, адже захисні сили організму активізуються під впливом речовин, які містить цей продукт.

Про це заявила група міжнародних вчених, яка оприлюднила результати дослідження щодо властивостей сала, пише Foodandmood.

Науковці вивчили складові компоненти сала і визначили, що продукт багатий на вітаміни В12 та С. Також у салі є марганець, залізо і селен, який, зазвичай, міститься у горіхах, гречці та вівсянці.

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Фахівці рекомендують сало перетерти, додавши туди гвоздику, імбирний корінь і корицю. Цю суміш слід приймати щодня по чотири ложки.

Сало допомагає зміцнювати імунітет

Сало допомагає зміцнювати імунітет

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Теги: Профілактика захворювань Здоров'я LifeStyle Здорове харчування Народна медицина
Джерело: 24 Канал
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