Чому потрібно слухати музику під час тренування

Вчені з Великої Британії провели дослідження та встановили, що прослуховування музики під час тренування добре впливає на здоров’я.

Учасникам експерименту запропонували слухати під час тренування композицію Марвіна Гея I Heard It Through the Grapevine, інформує The Independent.

Науковці зазначили, що прослуховування музики призвело до стимуляції в області мозку, відповідальної за почуття втоми. Таким чином, музичні композиції сприяють зниженню втоми і підвищують ефективність тренування.



Музика під час тренування: вплив

Добровольці зазначили, що тренування проходило легше та швидше та вони відчували себе менш втомленими, ніж тоді, коли не слухали музику.

Один з авторів дослідження, доктор Марсело Більяссі пояснює це тим, що музика є дуже потужним слуховим стимулом. Проте науковці стурбований тим, що люди можуть бути занадто залежними від музики як втеча від реальності.

