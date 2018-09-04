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Чому потрібно слухати музику під час тренування

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Чому потрібно слухати музику під час тренування
Чому потрібно слухати музику під час тренування / thebrotsky.com

Вчені з Великої Британії провели дослідження та встановили, що прослуховування музики під час тренування добре впливає на здоров’я.

Учасникам експерименту запропонували слухати під час тренування композицію Марвіна Гея I Heard It Through the Grapevine, інформує The Independent.

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Науковці зазначили, що прослуховування музики призвело до стимуляції в області мозку, відповідальної за почуття втоми. Таким чином, музичні композиції сприяють зниженню втоми і підвищують ефективність тренування.

Музика під час тренування: вплив
Музика під час тренування: вплив

Добровольці зазначили, що тренування проходило легше та швидше та вони відчували себе менш втомленими, ніж тоді, коли не слухали музику.

Один з авторів дослідження, доктор Марсело Більяссі пояснює це тим, що музика є дуже потужним слуховим стимулом. Проте науковці стурбований тим, що люди можуть бути занадто залежними від музики як втеча від реальності.

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Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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