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      Чому потрібно відмовитися від пізньої вечері

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      Чому потрібно відмовитися від пізньої вечері
      Чому потрібно відмовитися від пізньої вечері / adelove.com

      Через порушення біологічних ритмів людини пізні прийоми їжі можуть викликати серцево-судинні захворювання і діабет.

      Такі результати дослідження групи вчених з Американської кардіологічної асоціації, пише портал LiveScience.

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      У дослідженні взяли участь 13 тисяч осіб віком від 18 до 76 років.

      Вчені аналізували зв’язок стану здоров'я та часу прийому їжі.

      Чому потрібно відмовитися від пізньої вечері
      Чому потрібно відмовитися від пізньої вечері

      Медики виявили, що у тих, хто вживав їжу після 18:00, був вищий рівень цукру в крові, а також підвищений тиск в порівнянні з тими, хто обідав до цього часу.

      Люди, які їли пізно ввечері, на 23% більше схильні до розвитку гіпертонії. Дослідники зазначають, що це можна пояснити через порушення біологічних ритмів, що спричиняє проблеми з обміном речовин.

      У тих, хто вживав їжу після 18:00, підвищувався цукор
      У тих, хто вживав їжу після 18:00, підвищувався цукор

      Також збільшується на 19% схильність до розвитку предіабету.

       
      Предіабет – що це?
      Це період життя, який передує захворюванню цукрового діабету.

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      Теги: Здоров'я Серцево-судинні захворювання Здорове життя
      Джерело: 24 Канал
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