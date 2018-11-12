Чому потрібно відмовитися від пізньої вечері
Через порушення біологічних ритмів людини пізні прийоми їжі можуть викликати серцево-судинні захворювання і діабет.
Такі результати дослідження групи вчених з Американської кардіологічної асоціації, пише портал LiveScience.
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У дослідженні взяли участь 13 тисяч осіб віком від 18 до 76 років.
Вчені аналізували зв’язок стану здоров'я та часу прийому їжі.
Чому потрібно відмовитися від пізньої вечері
Медики виявили, що у тих, хто вживав їжу після 18:00, був вищий рівень цукру в крові, а також підвищений тиск в порівнянні з тими, хто обідав до цього часу.
Люди, які їли пізно ввечері, на 23% більше схильні до розвитку гіпертонії. Дослідники зазначають, що це можна пояснити через порушення біологічних ритмів, що спричиняє проблеми з обміном речовин.
У тих, хто вживав їжу після 18:00, підвищувався цукор
Також збільшується на 19% схильність до розвитку предіабету.
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