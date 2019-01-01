Чому потрібно відмовитися від вживання морської солі

У 90% солей, відібраних по всьому світу, дослідники виявили пластикові волокна. Вчені проаналізували зразки солей з 21 країни Європи, Північної та Південної Америки, Африки і Азії. Лише три зразка не містили мікропластику, — з Тайваню (рафінована морська сіль), Китаю (рафінована кам'яна сіль) і Франції (неочищена морська сіль).

Дослідження було опубліковано у журналі Environmental Science & Technology.

Читайте також: Чи корисна морська вода для здоров’я

Щільність мікропластику, знайденого в солі, різко варіювалася в різних зразках. У солі, проданій в Індонезії, вчені виявили найбільше мікропластику. Це не дивно, адже Індонезія – друга країна світу за кількістю пластикових відходів.



Морська сіль містить частинки пластику

Найбільшу кількість мікропластику було знайдено в морській солі, трохи менше в озерній, а найменше – в кам'яній.

Це дослідження стало вже п'ятим за рахунком, опублікованим за останні роки. Інші були зроблені в Іспанії, Китаї, США, Франції, Великобританії та Малайзії.



Вчені встановлюють як пластик впливає на організм

Вчені вважають, що мікропластик всюдисущий. Не думайте, що якщо ви купуєте морську сіль, наприклад, у ЄС, – ви повністю захищені.

Згідно з новим дослідженням, середньостатистична доросла людина споживає близько 2000 частинок пластику на рік через сіль. Наскільки це впливає на організм, поки залишається загадкою.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.