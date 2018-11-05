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      Чому потрібно їсти вуглеводи: коментар Супрун

      341 Читать новость на русском
      Чому потрібно їсти вуглеводи
      Чому потрібно їсти вуглеводи / healthapple.info

      Вуглеводи є потрібним компонентом харчування, який дає організму енергію та силу. Водночас, багато людей, які хочуть схуднути, переходять на дієти з низьким вмістом вуглеводів. Окрім того, такі дієти попереджають розвиток цукрового діабету та серіево-судинних хвороб.

      Про це розповіла в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на сторінці у Facebook з посиланням на коментар фахівця Дарії Озерної.

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      Вуглеводи бувають прості — звичайний цукор (тістечка, цукерки), фруктоза та цукроза (фрукти, овочі), лактоза (молочні продукти). І складні — це крохмаль (картопля, хліб, рис, макарони, крупи).

      Шкідливими є прості вуглеводи, адже вони спричиняють сильні коливання глюкози у крові. Коли її забагато, то виділяється гормон інсулін, і тоді глюкоза покидає кровотік, та відкладається у печінці, м'язах та жировій тканині у вигляді запасів – глікогену та жиру,
      – йдеться у дописі.

      Що робити?

      1. Стежте за рівнем споживання таких цукрів. Середня добова норма доданих цукрів не має перевищувати 32-50 грамів.

      2. Робіть фізичні вправи незадовго до поїдання солодкого або після. Тоді більше цукру поглинуть м’язи, відповідно, менше жиру утвориться на внутрішніх органах.

      3. Не відмовляйтесь повністю від вуглеводів, обмеження стосуються лише доданих цукрів. Їжте фрукти, крохмалисті овочі, бобові та цільнозернові злаки.

      4. Не забувайте – суворі харчові обмеження не дадуть бажаного ефекту, а організм зазнає сильного стресу.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Уляна Супрун LifeStyle Здорове харчування Поради Здоров'я Здорове життя Дієти
      Джерело: 24 Канал
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