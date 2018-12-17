Одні люди можуть легко подружитися з іншими людьми, знайти спільну мову, а іншим потрібно для цього більше часу.

Експерти з Америки зробили висновок, що вживання їжі з однієї тарілки зближує людей, пише ZME Science.

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Їм легше побудувати діалог і прийти до спільного рішення в якихось питаннях.

Вчені провели експеримент, розділивши добровольців на дві групи по парах. Незнайомим учасникам потрібно було приймати спільні рішення під час вживання їжі. Перша група їла з однієї тарілки, а друга – з різних страв.



Чому потрібно їсти з однієї тарілки

Обробивши отримані дані, дослідники дійшли до висновку, що синхронізація під час їжі з однієї тарілки сприяє кооперації та розв'язанні інших питань.

Такий ефект спостерігається не тільки між приятелями, але й між незнайомими людьми. Проведене дослідження дало зрозуміти вченим, що зовнішні фактори можуть впливати на взаємодію між людьми.

Висновок дослідження: спільна трапеза співробітників часто допомагає згуртувати колектив, а для партнерів - налагодити взаємовигідні партнерські і довірчі відносини.



Трапеза зі спільної тарілки зближує людей

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