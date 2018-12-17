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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Чому потрібно їсти з однієї тарілки

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      Чому потрібно їсти з однієї тарілки
      Чому потрібно їсти з однієї тарілки / ilovefoodies.com

      Одні люди можуть легко подружитися з іншими людьми, знайти спільну мову, а іншим потрібно для цього більше часу.

      Експерти з Америки зробили висновок, що вживання їжі з однієї тарілки зближує людей, пише ZME Science.

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      Їм легше побудувати діалог і прийти до спільного рішення в якихось питаннях.

      Вчені провели експеримент, розділивши добровольців на дві групи по парах. Незнайомим учасникам потрібно було приймати спільні рішення під час вживання їжі. Перша група їла з однієї тарілки, а друга – з різних страв.

      Чому потрібно їсти з однієї тарілки
      Чому потрібно їсти з однієї тарілки

      Обробивши отримані дані, дослідники дійшли до висновку, що синхронізація під час їжі з однієї тарілки сприяє кооперації та розв'язанні інших питань.

      Такий ефект спостерігається не тільки між приятелями, але й між незнайомими людьми. Проведене дослідження дало зрозуміти вченим, що зовнішні фактори можуть впливати на взаємодію між людьми.

      Висновок дослідження: спільна трапеза співробітників часто допомагає згуртувати колектив, а для партнерів - налагодити взаємовигідні партнерські і довірчі відносини.

      Трапеза зі спільної тарілки зближує людей
      Трапеза зі спільної тарілки зближує людей

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Психологія дослідження
      Джерело: 24 Канал
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