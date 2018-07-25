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Чому повішалась Оксана Шачко з Femen: подруги озвучили версії та останні події з життя дівчини

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Чому повішалась Оксана Шачко з Femen
Чому повішалась Оксана Шачко з Femen / Фото з соціальних мереж

Одна з засновниць міжнародного жіночого руху Femen, художниця Оксана Шачко, яка була знайдена повішеною в шафі, відчувала у Парижі серйозні матеріальні труднощі. А напередодні самогубства Шачко посварилася зі своїм хлопцем.

Про це в коментарі ТСН розповіла подруга активістки Марія Сільченко.

24 канал повідомляв, що Оксана Шачко наклала на себе руки у своїй паризькій квартирі і була знайдена 23 липня. За інформацією активістів, Шачко залишила передсмертну записку, в якій мовилося: "Ви всі – фейк".

Востаннє ми говорили з нею в ніч з п'ятниці на суботу – якраз перед тим, як вона зникла. Ми листувалися допізна, вона була дуже веселою, ми збиралися піти на якусь вечірку. Але потім я сказала, що захворіла і мабуть не піду. Тоді вона сказала: "Добре, тоді я завтра зайду і принесу тобі чарівні ліки і все буде добре". Ми попереписувалися трохи, вона була на вечірці зі своїм хлопцем, і після цього вони посварилися, і вона пішла додому,
– розповіла Сільченко.

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За словами дівчини, вона разом хлопцем Оксани Ніколо шукали художницю цілі вихідні, а вже в понеділок вирішили зламати двері до її квартири, де і знайшли тіло Шачко.

Померла Оксана Шачко Femen самогубство повішення
Одна з акцій Оксани Шачко, на якій вона імітувала повішення

Сільченко також розповіла, що Шачко писала у Парижі атеїстичні ікони, виставляючи їх у галереях, навчалася у художній школі, проте весь час відчувала труднощі з грошима. Дівчина часто жила у друзів, а близько місяця тому переїхала в соціальне житло.

"Вона була в шафі. Коли Ніколо її побачив, виштовхав мене з квартири, щоб я її не бачила. Шафа була в неї величезна, як ціла кімнатка-комора", – розповіла подруга самогубиці.

Сільченко зазначила, що Шачко вже давно перебувала у пригніченому стані і з Femen її фактично вигнали інші активістки.

"Париж її вбив тим, що з її бурхливою енергією дуже важко було тут жити. Ходити по вернісажах, спілкуватися з галеристами і видавати себе за того, ким вона не є – це її вбило. Вона вважала все несправжнім, фейковим, що люди постійно зображують із себе щось, а вона була чесною, справжньою...", – розповіла Сільченко.

Було багато причин: вона була в статусі біженця, не бачила маму з часу виїзду, не могла приїхати в Україну. Не могла реалізувати себе у політичній площині... Вона думала, що в 30 років житиме краще, а в результаті жила у злиднях,
– додала подруга Шачко.

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При цьому вона виключає, що екс-учасниця Femen скоїла самогубство через сварку зі своїм хлопцем.

"Вона точно пішла з життя не через їх сварки. Їй було важко в Парижі. Хоча вона завжди була з нами та була позитивною, і всіх підтримувала. А про себе подбати не змогла", – зазначила Сільченко.

Вона дуже активна, творча була особистість. Вона крала голос Путіна у Москві. Вона їздила в Мінськ протестувати проти Лукашенка. Вона ніколи не здавалася і завжди боролась, і я думаю, це теж був її певний акт – певне якесь послання до нас,
– розповіла в коментарі ТСН співзасновниця Femen Ганна Гуцол.

За інформацією видання, Шачко кремують у Франції. Місцева поліція проводить розслідування та поки що не дає офіційних версій. В Україні в Оксани залишилися матір і брат.

Теги: Новини України Втрати FEMEN Самогубство
Джерело: 24 Канал
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