Чому пожежу в Нотр-Дам де Парі не гасять з літаків

Гасіння пожежі у Нотр-Дамі в Парижі за допомогою авіації може серйозно пошкодити конструкцію Собору, оскільки літаки скидають по 6 тонн води з повітря. Крім того, можуть постраждати люди, що перебувають поруч.

Увечері 15 квітня масштабна пожежа сталася у Соборі Паризької Богоматері. Вогонь тут спалахнув через реставраційні роботи, однак точну причину поки не повідомляють.

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Внаслідок пожежі обвалилася частина шпилю та дах. Також, за інформацією французьких ЗМІ, вогонь опісля поширився на одну з культових прямокутних веж храму. Крім того, сильна пожежа охопила середину будівлі.

Наразі пожежники працюють як всередині, так і ззовні. Проте авіацію не застосовують. Як пояснили у Агентстві цивільної безпеки Франції, якщо вони використають пожежні літаки, це може привести до обвалення всією конструкції Собору.

"Сотні пожежників Парижа (до гасіння близько 400 осіб – 24 канал) роблять все, аби взяти під контроль жахливу пожежу у Нотр-Дамі. на боротьбу з полум'ям спрямовано "всі засоби", окрім скидання води з літаків", – кажуть у відомстві.

На переконання представників Агентства, гасіння за допомогою літаків не підходять для такого типу пожеж, що трапилася у Нотр-Дамі.

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Hundreds of firemen of the Paris Fire Brigade are doing everything they can to bring the terrible #NotreDame fire under control. All means are being used, except for water-bombing aircrafts which, if used, could lead to the collapse of the entire structure of the cathedral. — Sécurité Civile Fr (@SecCivileFrance) 15 April 2019

Видання Le Monde, зі свого боку, зазначило, що літаки скидають по 6 тонн води з повітря, відтак це можу бути занадто великим ризиком зруйнувати собор і все, що навколо. Водночас можуть постраждати люди, що перебувають поруч.

Тим часом, заступник мера Парижа Еммануель Грегуар заявив, що Нотр-Дам зазнав колосальних збитків внаслідок пожежі, передає Associated Press. За словами чиновника, рятувальники наразі намагаються врятувати вироби мистецтва та інші безцінні твори, що зберігаються в соборі. Водночас представник собору повідомив, що палає весь дерев'яний інтер'єр Нотр-Даму тому, ймовірно, ці дерев'яні конструкції не можна буде відновити.

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Паризька прокуратура вже почала розслідування за фактом пожежі в Нотр-Дамі.

Що відомо про пожежу у Соборі Паризької Богоматері: дивіться відео