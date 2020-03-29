Чому прибрали Рябошапку, чого чекати від Зеленського і Єрмака у Мінську: інтерв'ю з Гончаруком

Про відставку Рябошапки з посади генпрокурора та про скандальні домовленості в Мінську – в інтерв'ю 24 каналу у програмі "Перехресний допит" розповів експрем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Про відставку Рябошапки

Світ спостерігає за нашою політикою, зокрема і в антикорупційній сфері. Це впливає на інвесторів. Бачать не тільки відставку уряду, а відставку генпрокурора Руслана Рябошапки. Бачать, що на його місце призначили людину президента – Ірину Венедіктову. Бачать спроби прибрати Артема Ситника з НАБУ та атаки на це відомство. Бачать, що відбувається з судовою системою, де немає тієї реформи, яка була обіцяна. Як ви все це оцінюєте і головне – навіщо це робиться? Навіщо прибрали Рябошапку?

Я точно впевнений, що нам потрібно продовжувати, можливо, навіть перезавантажувати судову реформу. Це безумовно. На жаль, довіри до українських судів все ще немає. Думаю, що для того, аби вона з’явилася, потрібно все ж таки продемонструвати якусь нову якість. Я би дав попрацювати пані Венедіктовій для того, щоб вона мала можливість продемонструвати якісь результати. Не хотів би вішати ярлики.

Першу частину інтерв'ю з Гончаруком читайте тут Про справу "Приватбанку", зустрічі з Коломойським та можливість дефолту Але хочу сказати, що дійсно рішення щодо Руслана Рябошапки було досить негативно сприйняте у цивілізованому світі. Тому що він був їм зрозумілий. Думаю, що пані Ірині потрібно буде добре попрацювати для того, щоб вибудувати також відносини та репутацію. Тут будуть спостерігати за її діями. Тут я, власне, закликаю, і я схильний не давати поспішних оцінок, а – дати можливість людям попрацювати і продемонструвати якісь результати. А потім за результатами поговоримо про ефективність окремих людей.

Але ви розумієте, чому Рябошапку відправили у відставку?

Думаю, що це також політичне рішення. Коментувати його я не хотів би. Я не хочу поширювати чутки, в мене немає чіткого уявлення, я не дуже розуміюся.



Руслан Рябошапка та Ірина Венедіктова / Фото president.gov.ua

Чи розумієте ви тоді, чому зберегли в уряді, наприклад, Авакова? Вам пояснювали, чому він залишився і у вашому уряді, і зараз в уряді Шмигаля? Чим він такий незамінний?

Я не ставив запитання, чому він залишився в новому уряді.

Важливо Це реванш, – Рябошапка відреагував на відсторонення Трепака

А чому Аваков був у вашому уряді? Вам пояснювали? Ви хотіли його бачити міністром?

У нас була з цього приводу розмова з президентом. Було прийняте рішення, що він досвідчений міністр, який контролює силові органи. Президент бачив його як частину політичної команди, я так розумію. Тому він і залишився. Я не хотів би коментувати рішення і не хотів би будувати тут якісь здогадки.

А у вас була змога відмовитися?

Це складне питання. Я не знаю, чи була у мене змога відмовитися. Я виходив з того, що силовий блок – це те, що все одно буде координуватися з Офісу Президента.

Відставка Рябошапки: що відомоВерховна Рада 5 березня на позачерговому засіданні відправила у відставку генпрокурора Руслана Рябошапку. Перед цим генпрокурор взяв останнє слово і наголосив, що став "незручним" та залишився незалежним перед владою. Згодом Рябошапка покинув залу Верховної Ради, так і не дочекавшись голосування. Відео дивіться тут.



Рябошапка вважає, що Верховна Рада зацікавлена у його відставці, оскільки органи прокуратури після проведення реформи очистилися від тих співробітників, з якими парламентарі звикли мати справу.

Про Консультативну раду та Єрмака

Щодо зовнішньої політики. Щось змінилося в ній після того, як місце Богдана зайняв Єрмак. Ми бачимо зараз досить напружену ситуацію зі створенням Консультативної ради в Мінську, де ми маємо сісти за стіл переговорів фактично з бойовиками. Як ви до цього ставитеся? І чи не здається вам, що ми змінили трохи вектор в сторону пошуку якогось неприйнятного компромісу у стосунках з Росією?

Я вважаю, що переговорів ніяких з терористами ми, звичайно, вести не можемо. Це неприпустима помилка. В цьому випадку не можна переговорами легітимізувати ті незаконні формування. Але я би також не робив поспішних висновків за тими зовнішніми проявами, які ми спостерігаємо. Я хочу вірити в те, що жодної здачі національних інтересів не буде. Думаю, що президент буде дотримуватися цієї лінії.

Цікаво Чи впорається українська економіка в час карантину: Гончарук прокоментував дії нового уряду

Яке у Зеленського взагалі бачення? Він бачить, як закінчити війну на Донбасі?

Треба у нього запитати.

А ви не питали?

Я виходжу з того, що він проукраїнський. Я не думаю, що він має на меті здачу національних українців. Це абсолютно точно виключало б нашу співпрацю. Я виходив з того, що ця людина планує діяти в інтересах України. Думаю, що там є багато сценаріїв. Немає якогось одного плану, який може бути на 100% реалізований. Бо очевидно, що це така "багатоходовка". Але думаю, що рух до встановлення миру – це те, чого буде дотримуватися президент. Він буде намагатися встановити мир на території України. Це те, що він завжди декларував. І думаю, що – те, над чим він буде точно продовжувати працювати.

Що відомо про скандальні домовленості у Мінську

Засідання ТКГ у Мінську відбулося 11 березня, зокрема, там взяли участь очільник Офісу Президента Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації російського президента Дмитро Козак.

Після зустрічі Андрія Єрмака звинуватили у домовленостях, які можуть легалізувати бойовиків з Донбасу. Адже на зустрічі домовилися створити Консультативну раду, до якої ввійдуть і представники ОРДЛО. Росія вже назвала цю раду "органом для прямого діалогу Донбасу та Києва з політичних рішень". Раніше ж протилежною стороною на переговорах з Україною була саме РФ.

Група нардепів фракції "Слуга народу" поширила у мережі заяву, через яку звернулася до президента з вимогою не допустити до Консультативної ради представників ОРДЛО. У ній парламентарі нагадали, що Росія – окупант Донбасу. ​

Згодом частина групи прийшла до ОП, щоб обговорити питання з президентом. Там керівник ОП Андрій Єрмак запевнив нардепів, що в мінському процесі Україна не перейде "червоні лінії". З бойовиками переговорів вести ніхто не буде. Стороною для перемовин була і є Росія.

Через карантин засідання, яке мало відбутися 25 березня, запланували у форматі відеоконференції, тому підписати будь-які домовленості не зможуть фізично.

Дивіться відео інтерв'ю з Олексієм Гончаруком у програмі "Перехресний допит"