Чому прибрали Захарченка та хто був у цьому найбільше зацікавленим

Кремль зараз розпочинає запроваджувати новий сценарій щодо України, який він підготував ще задовго до ліквідації лідера бойовиків Олександра Захарченка. Таким чином, можна стверджувати, що рано чи пізно Захарченка би прибрали, Оскільки він не був важливою для Росії персоною, а його смерть нічого на Донбасі не змінить,

Таку думку висловив військовий оглядач Юрій Карін, передає "Обозреватель".

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"За кілька днів до утилізації польового маршала було відомо про те, що в Росії вже ухвалено рішення про його усунення з прицілом на майбутню спецоперацію Кремля щодо України", – підкреслює експерт.

За його словами, головною мета вищезазначеної операції – це:

– приведення до влади проросійського президента, повністю контрольованого Кремлем;

– створення навколо нього парламентської проросійської більшості;

– зміни до Конституції;

– прямі переговори з так званими керівниками окупованих Російською Федерацією територій з метою "впихнути" окуповані території в Україну з правами широкої автономії та з фінансуванням за чеченським форматом.

Тобто питання про те, що дні Захарченко на посаді глави було полічено, вже було на той момент вирішено. Більш того, вже попрацювали кремлівські аудитори, які виявили там корупцію. І за деякими даними як Захарченко, так і "Ташкент" готувалися до евакуації та вже встигли вивезти своїх близьких в Російську Федерацію,

– зазначив Карін.

Як зауважив він, те, що саме так із Захарченком сталося, і чому він не пішов комфортабельним шляхом Плотницького або Януковича, то тут можна розглядати два варіанти.

"Варіант №1: У російських спецслужб не було часу для багатоходівок. Варіант №2: Послано дуже сильний сигнал для всіх маріонеткових керівників квазіутворень від Придністров’я до Південної Осетії – жодне самоуправство не є прийнятним з їхнього боку, вони повинні тупо та рішуче виконувати вказівки зверху", – додав журналіст.

Нагадаємо, увечері 31 серпня стало відомо, що внаслідок вибуху у центрі окупованого Донецька було вбито одного із ватажків проросійських бойовиків Олександра Захарченка. Згодом у силових структурах окупаційної адміністрації Донецька поспішно заявили про затримання "українських диверсантів", яких підозрюють в організації вибуху.



Крім того, майже одразу після вибуху з’явилась реакція МЗС Росії на резонансне вбивство ватажка донецьких окупантів. Також ФСБ Росії відправила на Донбас своїх співробітників, аби ті нібито допомогли у розслідуванні злочину. Зокрема, російські силовики вже вказали на ймовірний український слід у злочині.