Чому прихід нових політиків після виборів є малоймовірним: топ-3 причини від політолога

Прихід великої кількості нових політичних облич після парламентських виборів є малоймовірним, адже не було проведено низки реформ.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів політолог, експерт у сфері державного управління Віктор Таран.

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За його словами, прихід нових політиків є неможливим, і на це є три причини.

"Перша – не відбулась деолігархізація. Зараз більшість центральних каналів і далі контролюють олігархи. В умовах того, що не обмежена політична реклама, виборців можна буде зазомбувати перед виборами", – зазначив Таран.

Другий важливий аспект, на думку експерта, – це те, що не був ухвалений закон про відкриті списки.

Там були два дуже важливі компоненти, про які рідко говорять в ефірах. Перший – підвищення відповідальності за підкуп виборців. Другий компонент дозволяв підвищити демократизацію про висунення кандидатів. Це потрібно було ухвалювати в комплексі. Проте цього не відбулося,

– підкреслив політолог.

Також він додав, що третьою причиною є відсутність політичних альтернатив.

"Якщо ж говорити про політичні альтернативи, то їх створено не було. Час був і в громадських діячів, і в активістів, і в молодих облич подумати, об'єднатися, працювати. На жаль, замість того, аби піти до об'єднання, були знайдені моменти, які роз'єднували", – наголосив Таран.

Відео повного інтерв'ю з експертом Віктором Тараном, а також із народним депутатом від "Об'єднання "Самопоміч" Єгором Соболєвим