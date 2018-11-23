20:02
23 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Патріарх Янукович. ГРУстний празднік
      Вєсті Кремля
      20:40, 22 листопада
      Вєсті. UA. Радикальні кнопкодави. Дедекомунізація Донбасу
      Вєсті.UA
      20:35, 22 листопада
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші іномарки
      Згадати все
      22:53, 20 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ

      Чому прихід нових політиків після виборів є малоймовірним: топ-3 причини від політолога

      75 Читать новость на русском
      Віктор Таран
      Віктор Таран / Фото з відкритих джерел

      Прихід великої кількості нових політичних облич після парламентських виборів є малоймовірним, адже не було проведено низки реформ.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів політолог, експерт у сфері державного управління Віктор Таран.

      Читайте також: Вибори та гасла: як політики грають обіцянками та які найчастіше не виконують

      За його словами, прихід нових політиків є неможливим, і на це є три причини.

      "Перша – не відбулась деолігархізація. Зараз більшість центральних каналів і далі контролюють олігархи. В умовах того, що не обмежена політична реклама, виборців можна буде зазомбувати перед виборами", – зазначив Таран.

      Другий важливий аспект, на думку експерта, – це те, що не був ухвалений закон про відкриті списки.

      Там були два дуже важливі компоненти, про які рідко говорять в ефірах. Перший – підвищення відповідальності за підкуп виборців. Другий компонент дозволяв підвищити демократизацію про висунення кандидатів. Це потрібно було ухвалювати в комплексі. Проте цього не відбулося,
      – підкреслив політолог.

      Також він додав, що третьою причиною є відсутність політичних альтернатив.

      "Якщо ж говорити про політичні альтернативи, то їх створено не було. Час був і в громадських діячів, і в активістів, і в молодих облич подумати, об'єднатися, працювати. На жаль, замість того, аби піти до об'єднання, були знайдені моменти, які роз'єднували", – наголосив Таран.

      Відео повного інтерв'ю з експертом Віктором Тараном, а також із народним депутатом від "Об'єднання "Самопоміч" Єгором Соболєвим

       

      Теги: Новини України Новини політики Законодавство Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Легалізація єврономерів: хто такі євробляхери та чому вони проти
      сьогодні , 18:00 Легалізація єврономерів: хто такі євробляхери та чому вони проти
      Євгенія Мазур 861
      Порошенко і Медведчук: чому ворог приходить додому?
      сьогодні , 17:34 Порошенко і Медведчук: чому ворог приходить додому?
      Артем Овдієнко 908
      Міністерство у справах ветеранів очолила Ірина Фріз: що про неї відомо
      сьогодні , 16:18 Міністерство у справах ветеранів очолила Ірина Фріз: що про неї відомо
      1858
      Беларусь продала оружие Азербайджану в пику России. Причем здесь Украина?
      сьогодні , 15:00 Беларусь продала оружие Азербайджану в пику России. Причем здесь Украина?
      Злой Одессит 2695
      Чорна п'ятниця 2018: дата в Україні
      сьогодні , 13:16 Чорна п'ятниця 2018: дата в Україні
      17303
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Самооборона Євромайдану пікетувала управління міліції з вимогою відпустити затриманих афганівців
       11 лютого 2014 , 16:21
      Україна – "розмінна монета": які країни використовують Київ і хто є його союзником
      14 жовтня , 20:28
      Ще один зірковий футболіст завершив виступи в збірній Іспанії
       13 серпня , 19:17
      Новий броньований КрАЗ покажуть на військовому параді
       14 серпня , 10:45
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук