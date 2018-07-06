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Чому принц Гаррі не бере за руку Меган Маркл після весілля: думка експерта

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Принц Гаррі і Меган Маркл
Принц Гаррі і Меган Маркл / Instagram / @kensingtonroyal

Після весілля принца Гаррі і Меган Маркл кількість спільних офіційних візитів пари лише збільшилась, а от виявлення почуттів навпаки – лише зменшилось. Експерт з етикету Вільям Хенсон пояснив, чому герцоги Сассекські тепер менше турбуються одне про одного на публіці.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

Багатьом фанатам королівської сім’ї і так зрозуміло, що найчастіше причиною цього є дотримання королівського протоколу. Але Вільям Хенсон припустив, що таким чином подружжя хоче виглядати більш серйозним.

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Принц Гаррі, ймовірно, відчуває меншу необхідність надавати Меган підтримку на публіці, тому що вона вже стала його дружиною. Впевненість їй надає сам статус. Публічні прояви любові доречні в приватних ситуаціях і менш відповідають професійній поведінці. Я підозрюю, що принц Гаррі і герцогиня Сассекські розуміють, що після весілля робота і статус виходять на перше місце,
зазначив Хенсон.

 

 

Загалом, принц Гаррі і Меган Маркл вже давно стали улюбленцями мільйонів, оскільки до весілля 19 травня вони впевнено демонстрували свою любов одне до одного. Щодо брата принца Гаррі – принца Вільяма та його дружини Кейт Міддлтон, то вони відзначаються більшою демократичністю. Вони завжди воліли менше афішувати свої почуття одне до одного.

 

 

Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
Джерело: 24 Канал
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