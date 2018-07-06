Чому принц Гаррі не бере за руку Меган Маркл після весілля: думка експерта
Після весілля принца Гаррі і Меган Маркл кількість спільних офіційних візитів пари лише збільшилась, а от виявлення почуттів навпаки – лише зменшилось. Експерт з етикету Вільям Хенсон пояснив, чому герцоги Сассекські тепер менше турбуються одне про одного на публіці.
Про це повідомляють на The Daily Mail.
Багатьом фанатам королівської сім’ї і так зрозуміло, що найчастіше причиною цього є дотримання королівського протоколу. Але Вільям Хенсон припустив, що таким чином подружжя хоче виглядати більш серйозним.
Читайте також: Принц Гаррі відмовився взяти Меган Маркл за руку перед королевою: відео
Принц Гаррі, ймовірно, відчуває меншу необхідність надавати Меган підтримку на публіці, тому що вона вже стала його дружиною. Впевненість їй надає сам статус. Публічні прояви любові доречні в приватних ситуаціях і менш відповідають професійній поведінці. Я підозрюю, що принц Гаррі і герцогиня Сассекські розуміють, що після весілля робота і статус виходять на перше місце,
зазначив Хенсон.
Загалом, принц Гаррі і Меган Маркл вже давно стали улюбленцями мільйонів, оскільки до весілля 19 травня вони впевнено демонстрували свою любов одне до одного. Щодо брата принца Гаррі – принца Вільяма та його дружини Кейт Міддлтон, то вони відзначаються більшою демократичністю. Вони завжди воліли менше афішувати свої почуття одне до одного.
Вибір редакції
-
Трагедія на Рівненському полігоні: який міномет вбив військовослужбовців та чому це важливосьогодні, 14:15
-
"Це тепер на все життя": дружина Бабченка вперше прокоментувала його "вбивство"сьогодні, 12:50
-
Вибух міномета на Рівненському полігоні: в Міноборони назвали версії причин інцидентусьогодні, 11:52