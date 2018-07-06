Чому принц Гаррі не бере за руку Меган Маркл після весілля: думка експерта

Після весілля принца Гаррі і Меган Маркл кількість спільних офіційних візитів пари лише збільшилась, а от виявлення почуттів навпаки – лише зменшилось. Експерт з етикету Вільям Хенсон пояснив, чому герцоги Сассекські тепер менше турбуються одне про одного на публіці.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

Багатьом фанатам королівської сім’ї і так зрозуміло, що найчастіше причиною цього є дотримання королівського протоколу. Але Вільям Хенсон припустив, що таким чином подружжя хоче виглядати більш серйозним.

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Допис, поширений Kensington Palace (@kensingtonroyal) 5 Лип 2018 р. о 12:02 PDT

Принц Гаррі, ймовірно, відчуває меншу необхідність надавати Меган підтримку на публіці, тому що вона вже стала його дружиною. Впевненість їй надає сам статус. Публічні прояви любові доречні в приватних ситуаціях і менш відповідають професійній поведінці. Я підозрюю, що принц Гаррі і герцогиня Сассекські розуміють, що після весілля робота і статус виходять на перше місце,

зазначив Хенсон.

Допис, поширений Kensington Palace (@kensingtonroyal) 27 Лис 2017 р. о 6:42 PST

Допис, поширений Kensington Palace (@kensingtonroyal) 9 Січ 2018 р. о 9:38 PST

Загалом, принц Гаррі і Меган Маркл вже давно стали улюбленцями мільйонів, оскільки до весілля 19 травня вони впевнено демонстрували свою любов одне до одного. Щодо брата принца Гаррі – принца Вільяма та його дружини Кейт Міддлтон, то вони відзначаються більшою демократичністю. Вони завжди воліли менше афішувати свої почуття одне до одного.