Чому принц Гаррі не одружився з колишньою дівчиною: несподівані деталі

Принц Гаррі завершив своє холостяцьке життя та одружився з Меган Маркл. Однак до стосунків з герцогинею Сассекською він зустрічався з британкою Челсі Деві та навіть мав намір освідчитись їй. Проте одна подія кардинально змінила плани принца Гаррі.

У ЗМІ активно стежили за особистим життям представників королівської родини. Особливу увагу привертав принц Гаррі, який свого часу полюбляв шумні вечірки та відпочинок з алкоголем. Однак не це найбільше цікавило громадськість, а те, хто стане його обраницею.

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До появи Меган Маркл у королівській родині найбільше шансів стати герцогинею мала чарівна білявка Челсі Деві. Саме вона супроводжувала принца Гаррі на церемонії вінчання його брата Вільяма з Кейт Міддлтон. Романтичний захід мав навпаки зблизити пару, проте саме весілля герцогів Кембриджських стало причиною розриву стосунків Челсі Деві з принцом.

Допис, поширений MelangéStyle Naija (@melangestylenaija) 9 Чер 2018 р. о 2:39 PDT

Про це написала автор біографії принца Гаррі – журналіст Анжела Левін, передає Elle.

Дивлячись на весільну церемонію, Челсі зрозуміла, що вони з Гаррі мали рацію, коли говорили, що їм краще розлучитися. Вони прийшли з дуже різних світів, тому нічого б не вийшло. До того ж Челсі дуже сильно дорожила конфіденційністю і особистим простором,

– розповів інсайдер Анжелі Левін.

Раніше Челсі Деві зізнавалась, що увага ЗМІ до неї була нестерпною. Поки дівчина зустрічалась з принцом Гаррі журналісти не давали їй спокою. Тому Челсі вирішила, що не зможе поєднати долю з королівським бойфрендом.

"Мені було дуже важко і погано. Не змогла впоратися з усім цим. Я була зовсім юною і намагалася жити нормальним життям", – розповіла Челсі Деві в Times.

Нагадаємо, що 19 травня принц Гаррі одружився з Меган Маркл. Екс-акторка звикла до софітів та уваги папараці, тому з легкістю стала герцогинею Сассекською. На розкішну церемонію прийшла Челсі Деві.