Чому приймати прохолодний душ корисно

Яким приємним зранку у спеку може бути душ, однак не всі є готовими приймати його прохолодним. На переконання медиків, якщо ми зробимо температуру води, трохи прохолоднішу, ніж зазвичай, буде дуже корисним для здоров’я, адже це одна із форм загартовування.

Ресурс "Країна здоров’я" оприлюднив переваги прохолодного душу.

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Користь від прохолодного душу:

– зміцнює імунітет і захищає людину від різних вірусів;

– покращує кровообіг в організмі, що корисно для серця та судин, а також інших внутрішніх органів і систем;

– допомагає позбутися від підшкірного жиру та загалом схуднути;

– стимулює одну із зон мозку, завдяки чому може покращитися настрій;

– насичує кров киснем, тому що під час прийняття прохолодного душу людина дихає набагато глибше;

– заряджає бадьорістю та тонізує;

– позбавляє сонливості;

– покращує роботу щитоподібної залози та підвищує виробництво необхідних для підтримки здоров'я гормонів.

Як підкреслюють журналісти видання, до прохолодного душу слід звикати поступово, щоразу роблячи натиск холодної холодної води більшим. Таким чином, організм буде загартовуватися та зміцнюватися, відтак навіть взимку для Вас душ з прохолодною водою буде оптимальним.

Буде прохолодний душ корисним і дітям, але перед тим, як почати ним користуватися, слід проконсультуватися з педіатром.

Зауважимо, що просто увімкнути холодну воду не варто навіть у спеку, оскільки це може бути небезпечним для здоров'я.

До слова, деякі складники гелю для душу або мила можуть призвести до розвитку багатьох захворювань.