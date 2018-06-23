12:03
23 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
15°C 12°C
  • неділя
    20°C 11°C
  • понеділок
    22°C 12°C
  • вівторок
    26°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Гаряча вболівальниця. Байкерський шедевр
Вєсті Кремля
00:32, сьогодні
Вєсті.UA. Довічне ув'язнення Порошенку. Урочисте відкриття банкомату
Вєсті.UA
00:55, сьогодні
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Будні дитячих садків
Згадати все
09:48, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

Чому приймати прохолодний душ корисно

1384 Читать новость на русском
Чим э корисний прохолодний душ?
Чим э корисний прохолодний душ? / DivoMix

Яким приємним зранку у спеку може бути душ, однак не всі є готовими приймати його прохолодним. На переконання медиків, якщо ми зробимо температуру води, трохи прохолоднішу, ніж зазвичай, буде дуже корисним для здоров’я, адже це одна із форм загартовування.

Ресурс "Країна здоров’я" оприлюднив переваги прохолодного душу.

Читайте також: Чому не варто приймати душ у спеку: відповідь лікаря

Користь від прохолодного душу:

– зміцнює імунітет і захищає людину від різних вірусів;

– покращує кровообіг в організмі, що корисно для серця та судин, а також інших внутрішніх органів і систем;

– допомагає позбутися від підшкірного жиру та загалом схуднути;

– стимулює одну із зон мозку, завдяки чому може покращитися настрій;

– насичує кров киснем, тому що під час прийняття прохолодного душу людина дихає набагато глибше;

– заряджає бадьорістю та тонізує;

– позбавляє сонливості;

– покращує роботу щитоподібної залози та підвищує виробництво необхідних для підтримки здоров'я гормонів.

Душ, здоров'я, краса, Здоров'я 24

Як підкреслюють журналісти видання, до прохолодного душу слід звикати поступово, щоразу роблячи натиск холодної холодної води більшим. Таким чином, організм буде загартовуватися та зміцнюватися, відтак навіть взимку для Вас душ з прохолодною водою буде оптимальним.

Буде прохолодний душ корисним і дітям, але перед тим, як почати ним користуватися, слід проконсультуватися з педіатром.

Зауважимо, що просто увімкнути холодну воду не варто навіть у спеку, оскільки це може бути небезпечним для здоров'я.

До слова, деякі складники гелю для душу або мила можуть призвести до розвитку багатьох захворювань.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Краса
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Ефект метелика": Україна може зникнути через закон про скорочення виплат сім'ям з дітьми
сьогодні, 12:00 "Ефект метелика": Україна може зникнути через закон про скорочення виплат сім'ям з дітьми
Валерій Карпунцов 34
Фанати билися, ганьбилися і ховалися в ямі – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
сьогодні, 10:01 Фанати билися, ганьбилися і ховалися в ямі – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
1165
Як зекономити на митті посуду
22 червня, 16:00 Як зекономити на митті посуду
"Я никуда отсюда не уеду": почему Луганск не хотят покидать
сьогодні, 08:38 "Я никуда отсюда не уеду": почему Луганск не хотят покидать
Ольга Черненко 4127
Бурленье мира: как Венгрия борется с нелегалами и почему Макрон наругал ребонка
22 червня, 23:30 Бурленье мира: как Венгрия борется с нелегалами и почему Макрон наругал ребонка
Іван Яковина 494
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук