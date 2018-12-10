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      Чому пробіотики не діють: пояснення лікаря

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      Чому пробіотики не приносять користі
      Чому пробіотики не приносять користі / likar.info

      Немає універсальних прибутків, однаково ефективних для всіх. Тому під час лікування пробіотиками необхідно підбирати курс для кожного пацієнта індивідуально.

      Про це повідомила лікар-терапевт, нуфролог, дієтолог Ахуньянова Регіна.

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      Пробіотікі – це препарати різних мікроорганізмів, що впливають на мікроби (сукупність всіх бактерій) людини. Мікробом людини унікальний і індивідуальний. Закладаються з народження, формуються протягом життя, залежать безпосередньо від харчування, захворювань та способу життя.

      Пробіотики
      Пробіотики мають підбиратися індивідуально 

      Сигнал про те, що мікрофлора не працює можна спостерігати при:

      1. частих простудних і вірусних захворюваннях;
      2. проблеми з травною системою;
      3. аденоїдах;
      4. алергічних захворюваннях;
      5. анемії;
      6. гіпо- та авітамінозах;
      7. ендокринних захворюваннях;
      8. після прийому курсів лікарських препаратів.

      Пробіотики повинні підходити до вашої індивідуальної мікрофлори. У сучасних клініках Ізралія, Швейцарії, Америки давно підбирають пробиотик індивідуально.

      Мікрофлора може бути занадто активна і препарат просто поглинеться нею повністю, не надаючи лікувального ефекту. Або активність на нулі, тоді пробиотик може погіршити ситуацію, і це особливо небезпечно у новонароджених дітей і дітей раннього віку.

      Тому, перш ніж витрачати гроші на курс, запитайте у лікаря про підбір. А вживаючи пробиотик, дотримуйтесь дієтотерапії, тоді ефект буде набагато більшим.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Лікування Здорове харчування Дієти
      Джерело: Здоров'я 24
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