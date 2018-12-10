Чому пробіотики не діють: пояснення лікаря
Немає універсальних прибутків, однаково ефективних для всіх. Тому під час лікування пробіотиками необхідно підбирати курс для кожного пацієнта індивідуально.
Про це повідомила лікар-терапевт, нуфролог, дієтолог Ахуньянова Регіна.
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Пробіотікі – це препарати різних мікроорганізмів, що впливають на мікроби (сукупність всіх бактерій) людини. Мікробом людини унікальний і індивідуальний. Закладаються з народження, формуються протягом життя, залежать безпосередньо від харчування, захворювань та способу життя.
Пробіотики мають підбиратися індивідуально
Сигнал про те, що мікрофлора не працює можна спостерігати при:
- частих простудних і вірусних захворюваннях;
- проблеми з травною системою;
- аденоїдах;
- алергічних захворюваннях;
- анемії;
- гіпо- та авітамінозах;
- ендокринних захворюваннях;
- після прийому курсів лікарських препаратів.
Пробіотики повинні підходити до вашої індивідуальної мікрофлори. У сучасних клініках Ізралія, Швейцарії, Америки давно підбирають пробиотик індивідуально.
Мікрофлора може бути занадто активна і препарат просто поглинеться нею повністю, не надаючи лікувального ефекту. Або активність на нулі, тоді пробиотик може погіршити ситуацію, і це особливо небезпечно у новонароджених дітей і дітей раннього віку.
Тому, перш ніж витрачати гроші на курс, запитайте у лікаря про підбір. А вживаючи пробиотик, дотримуйтесь дієтотерапії, тоді ефект буде набагато більшим.
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