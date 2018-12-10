Чому пробіотики не діють: пояснення лікаря

Немає універсальних прибутків, однаково ефективних для всіх. Тому під час лікування пробіотиками необхідно підбирати курс для кожного пацієнта індивідуально.

Про це повідомила лікар-терапевт, нуфролог, дієтолог Ахуньянова Регіна.

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Пробіотікі – це препарати різних мікроорганізмів, що впливають на мікроби (сукупність всіх бактерій) людини. Мікробом людини унікальний і індивідуальний. Закладаються з народження, формуються протягом життя, залежать безпосередньо від харчування, захворювань та способу життя.



Пробіотики мають підбиратися індивідуально

Сигнал про те, що мікрофлора не працює можна спостерігати при:

частих простудних і вірусних захворюваннях; проблеми з травною системою; аденоїдах; алергічних захворюваннях; анемії; гіпо- та авітамінозах; ендокринних захворюваннях; після прийому курсів лікарських препаратів.

Пробіотики повинні підходити до вашої індивідуальної мікрофлори. У сучасних клініках Ізралія, Швейцарії, Америки давно підбирають пробиотик індивідуально.

Мікрофлора може бути занадто активна і препарат просто поглинеться нею повністю, не надаючи лікувального ефекту. Або активність на нулі, тоді пробиотик може погіршити ситуацію, і це особливо небезпечно у новонароджених дітей і дітей раннього віку.

Тому, перш ніж витрачати гроші на курс, запитайте у лікаря про підбір. А вживаючи пробиотик, дотримуйтесь дієтотерапії, тоді ефект буде набагато більшим.

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