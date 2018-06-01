Чому пробіотики є важливими для організму

В кишечнику людини живе понад 400 видів бактерій, що впливають на роботу всього організму і мають життєво важливе значення для його здоров’я.

Про це розповіла дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці у Facebook.

"Кишкові бактерії забезпечують імунний захист, приймають участь у синтезі важливих нутрієнтів (вітамінів, амінокислот). Поліпшують обмін деяких мінералів (кальцію), виробляють ферменти для переробки харчових волокон, перероблюють токсичні речовини на нетоксичні з подальшим прискоренням їх виведення з організму", – зазначила вона.

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Порушення балансу між корисними бактеріями, яке може статись через стрес, якість харчування чи прийом ліків, дозволяє шкідливим мікроорганізмам рости та розвиватися, через що організм стає вразливим для інфекції.

Тож, аби цього не сталось, необхідно вживати продукти, які мають пробіотичні властивості — пробіотики (харчові продукти або ліки, що містять чітко визначені живі мікроорганізми, які відновлюють та підтримують баланс кишкової мікрофлори на необхідному рівні).

Наявність необхідної кількості пробіотиків запобігає виникненню діареї, болю в животі або метеоризму.

До продуктів-пробіотиків, які зміцнюватимуть мікрофлору кишківника, належать:

- кисломолочні напої (кефір, йогурт, кисле молоко, тощо);

- м'який та твердий сири;

- хліб, випечений на заквасках;

- ферментовані продукти з сої (сир тофу);

- квашенні продукти (капуста, огірки, помідори, яблука, тощо).



Що таке пробіотики? Це живі мікроорганізми, які можуть позитивно впливати на здоров'я людини, нормалізувати склад і функції мікрофлори шлунково-кишкового тракту (зокрема, біфідобактерії і лактобацили, здатні проявляти антагонізм проти патогенних й умовно-патогенних мікробів)

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