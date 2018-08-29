Чому пропозиції Тимошенко змінити Конституцію можуть погано вплинути на всю Україну

Тимошенко пропонує змінити Конституцію і створити орган з представників громадськості, які будуть контролювати парламент. Ця ідея гі*но одразу з трьох причин.

1. Останній раз, коли команда Тимошенко створювала громадські органи, які мали контролювати владу, ми отримали громадські ради при міністерствах. Ті, де по 200 учасників, більшість з яких не можуть зібратись через відсутність кворуму, там купа шарлатанів, а керівництво захопили відверті мудаки. Хочете повтору цієї схеми на загальнодержавному рівні, з органом, який має повноваження більші ніж парламент? Може ще дасте ядерну бомбу дитині?

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2. Обіцяти змінити Конституцію, балотуючись в Президенти, все одно, що обіцяти контрактну армію на місцевих виборах. Батьківщині не звикати, але порядній людині вестись на це не варто. Ця ідея не може бути реалізована в принципі, бо для неї потрібні 300 голосів депутатів. Такої кількості голосів у Тимошенко немає, і ніколи не буде. А проводити референдум за діючим законом про референдум, це все одно що повернути Януковича.

3. Кожен Президент України змінював Конституцію. Поки єдиний, в кого були адекватні пропозиції, є Порошенко в частині децентралізації, і суперечливої судової, але все-таки реформи. Всі зміни і спроби змін до цього приводили до авторитаризму (Кучма, Янукович), або навпаки втраті керованості і конфліктам між гілками влади (Ющенко, Порошенко).

Нічого хорошого поки ми не отримали. Бо Конституцію треба не змінювати, а виконувати.

Чому ЮВТ грає в цю гру? В Україні повно інтелектуалів, які залюбки включаться в цю гру з написання "нової Конституції". Їм ці теоретизування і підготовки документу важливіші за результат. Більшість з них, так само захоплено вже готували "Український прорив", який закінчився пшиком. Але велика кількість знань, не робить людину підкованою політично.

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