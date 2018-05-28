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Чому просто не бути покидьком, яким ти є? – Хопкінс розповів, чому насолоджується алкоголізмом

1586 Читать новость на русском
Ентоні Хопкінс
Ентоні Хопкінс / theguardian.com

Голлівудський актор Ентоні Хопкінс пожалкував, що колись відмовився від вживання алкоголю, мовляв саме міцні напої допомагають йому перетворювати лють на творчу енергію.

Про це Хопкінс розповів в інтерв'ю The Guardian.

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"Я дуже щасливий тому, що я алкоголік, це чудовий дар, тому що куди б я не пішов, ця прірва слідує за мною. У ній моя вулканічна лють, яку я використовую як паливо. Ракетне паливо. Звичайно, воно може розірвати тебе на шматки і вбити", – зазначив він. 

Серед переваг алкоголізму актор назвав те, що він допомагає Хопкінсу контролювати лють.

Він розповів, що відмовився від вживання алкоголю у 1975 році, намагаючись "придушити в собі шалений характер". Але спроба розпрощатись з міцними напоями закінчилась невдало. 

Мати сказала мені тоді: "Чому б тобі просто не бути покидьком, яким ти насправді є? Я ж знаю, що ти насправді монстр". Я погодився з нею. І вона сказала: "Ну так і будь цим монстром",
– поділився актор. 

Нагадаємо, що 80-річний Ентоні Хопкінс став визнаним актором у світі кінематографу. Зокрема, за роль Ганнібала Лектора у фільмі "Мовчання ягнят" його висунули на премії "Оскар". Він також відомий за такими стрічками, як "Магія", "Людина-слон", "Дракула Брема Стокера", "Знайомтеся, Джо Блек". 

Теги: LifeStyle Кіно Алкоголь
Джерело: 24 Канал
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