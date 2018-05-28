Чому просто не бути покидьком, яким ти є? – Хопкінс розповів, чому насолоджується алкоголізмом

Голлівудський актор Ентоні Хопкінс пожалкував, що колись відмовився від вживання алкоголю, мовляв саме міцні напої допомагають йому перетворювати лють на творчу енергію.

Про це Хопкінс розповів в інтерв'ю The Guardian.

Читайте також: Зірка серіалу "Всі жінки – відьми" гостро висловилась проти зйомок сезону з оновленим складом

"Я дуже щасливий тому, що я алкоголік, це чудовий дар, тому що куди б я не пішов, ця прірва слідує за мною. У ній моя вулканічна лють, яку я використовую як паливо. Ракетне паливо. Звичайно, воно може розірвати тебе на шматки і вбити", – зазначив він.

Серед переваг алкоголізму актор назвав те, що він допомагає Хопкінсу контролювати лють.

Він розповів, що відмовився від вживання алкоголю у 1975 році, намагаючись "придушити в собі шалений характер". Але спроба розпрощатись з міцними напоями закінчилась невдало.

Мати сказала мені тоді: "Чому б тобі просто не бути покидьком, яким ти насправді є? Я ж знаю, що ти насправді монстр". Я погодився з нею. І вона сказала: "Ну так і будь цим монстром",

– поділився актор.

Нагадаємо, що 80-річний Ентоні Хопкінс став визнаним актором у світі кінематографу. Зокрема, за роль Ганнібала Лектора у фільмі "Мовчання ягнят" його висунули на премії "Оскар". Він також відомий за такими стрічками, як "Магія", "Людина-слон", "Дракула Брема Стокера", "Знайомтеся, Джо Блек".