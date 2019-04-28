Чому Путін готує несприятливий фон для першого діалогу з Зеленським

Заявляючи про видачу російських паспортів всім українцям господар Кремля вже звично для себе нагнітає ситуацію та таким чином готує несприятливий фон для першого діалогу з новообраним президентом Володимиром Зеленським. Крім того, Путін навіть у Китаї виставив претензії Україні щодо політичного блоку мінських угод, щоправда офіційний Київ вже його виконав.

Напередодні російський президент Володимир Путін заявив, що Кремль роздумує над тим, аби видавати за спрощеною процедурою паспорти не лише жителям окупованого Донбасу, а й усім українцям.

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На думку першого віце-спікера українського парламенту Ірини Геращенко, такі заяви є його традиційною КДБшною тактикою – піднімати ставки та нагнітати ситуацію. Як підкреслює політикиня, Путін готує несприятливий фон для першого діалогу з новообраним президентом Володимиром Зеленським, і нічого нового та неочікуваного в цьому немає.

"ЄС, США, ОБСЄ та інші міжнародні організації мають великі очікування, мовляв, відкриваються нові можливості. Вони думають, що новий український президент може змінити тактику, й, можливо, вдасться досягти бодай якогось прогресу щодо Донбасу. Всі прагнуть перезавантаження. Це очікувано та непогано. Але є одне але, прагнуть перезавантаження коштом України та компромісів виключно з українського боку. Небезпека такого підходу відчутно пролунала під час спеціальних дебатів в Радбезі ООН, де Росію та Путіна сором‘язливо майже не згадували", – переконує Геращенко.

Також вона додає, що Путін навіть у Китаї виставив претензії Україні щодо політичного блоку мінських угод. Відтак, українська відповідь тут має бути чіткою та однозначною.

Першочерговим є виконання безпекового блоку мінських угод. Тільки сталий режим тиші та виведення російської зброї і техніки формують необхідні передумови для імплементації інших пунктів. По-друге, надважливим є виконання гуманітарного блоку. Щоправда, в жодному випадку не можна підміняти ключовий , безпековий блок , надважливим , гуманітарним. Бо ця риторика та підміна пріоритетів була дуже помітною під час радбезу ООН. Й коли ми говоримо про заручників, то мовиться не лише про незаконно утримуваних на окупованих територіях, а й політв‘язнів Кремля в російських тюрмах, долі яких росіяни категорично всі ці роки відмовлялися обговорювати в Мінську. Є і ще одна небезпека – РФ і їхні маріонетки з окупованого Донбасу не підтверджують нам утримання десятків військових і цивільних, приховують інформацію про них, вимагаючи, натомість, віддати сотні засуджених сепаратистів, росіян, підтверджуючи на обмін кілька десятків заручників. Ці пастки також є дуже небезпечними,

– зауважила парламентарка.

За її словами, особливий біль – це зниклі безвісти. Річ у тім, що росіяни упродовж чотирьох років роки категорично відмовляються створити тристоронній механізм з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, підштовхуючи до створення групи лише з псевдореспубліками. А це є легітимізацією відокремлення Донбасу.

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"Щодо політичного блоку, на якому весь час акцентує Путін, то насправді, Україна його виконала. Ми ухвалили й закон про амністію (під яку не підпадають терористи та вбивці, а от заблудші" – так), й про особливості місцевого самоврядування. Але ці закони не вступили в силу через РФ і Кремль, які провели на окупованих територіях незаконні вибори в 2014-му та 2018 роках. Тому для реалізації політичного блоку Путін має скасувати свої укази про визнання так званих документів на окупованому Донбасі та так званих результатів так званих виборів, Путін має скасувати свої ж укази про незаконну паспортизацію українців, на окупованих територіях має бути негайно розформовано всі псевдооргани псевдовлади . А будь які регіональні вибори на Донбасі можуть відбуватися тільки після демілітаризації та за українськими законами", – каже Геращенко.

Водночас народна обраниця заявляє, що Україна має твердо стояти на позиції: жодних прямих переговорів з маріонеточними, створеними Росією, режимами, та жодної легітимізації псевдореспублік, і це є ключовим.

"Виклики – дуже серйозні. Компроміси – завжди важливі, але точно не коштом лише України. І є неможливими через здачу українських територій і людей. До речі, під час останньої зустрічі в Мінську українська делегація наголосила, що попри зміну влади, стратегія України залишиться незмінною - повна деокупація та відновлення територіальної цілісності і суверенітету. Навіть якби хтось хотів щось змінити, українці не дозволять", – підсумувала вона.

На переконання новобраного президента Володимира Зеленського, якщо хтось і погодиться на "спокусу" від Путіна щодо паспортів РФ, то зробить це під впливом російської пропаганди. Іншою ймовірною причиною погодитись на російський паспорт може стати "бажання заробітку або ж переховування від кримінальних розслідувань".

Ми навіть можемо надати Володимиру Путіну перелік тих громадян України, яким найближчим часом стане дуже некомфортно у країні, яку вони цинічно грабували, зловживаючи високими посадами. Нехай Росія знову вирішує, де найбільше їй потрібні такі "професіонали" – у Ростові чи Магадані,

– підкреслив він.

Водночас новообраний президент зазначив, що відмінність України від Росії полягає в тому, що "ми, українці, маємо у своїй країні свободу слова, і вільні ЗМІ, і інтернет, відтак ми чудово знаємо, що російський паспорт надає насправді".

Які кроки вже здійсниа Росія щодо паспортизації українських територій. 24 квітня господар Кремля підписав указ, згідно з яким почала працювати спрощена процедура видачі російських паспортів для жителів окупованих територій Донецької та Луганської областей України. Відповідний документ з’явився на сайті президента РФ і уже набув чинності. На переконання Путіна, така ініціатива є нічим не іншим як "питанням суто гуманітарного характеру". Міжнародна спільнота на це відреагувала миттєво – 25 квітня Рада Безпеки ООН провела термінове засідання щодо цього питання.

Як відбуватиметься спрощена процедура видачі російських паспортів на Донбасі? Згідно з указом, щоб отримати російське громадянство українці, які проживають на окупованому Донбасі, крім заяви, мають подати такі документи: "липовий паспорт" фейкової "ДНР" чи "ЛНР" з відміткою про реєстрацію за місцем проживання на території Донецької або Луганської області; документ, який свідчить про зміну прізвища, імені та по батькові; документ про наявність громадянства іноземної держави; документ про укладення чи розірвання шлюбу; свідоцтво про народження дитини, включене в заяву про прийом в громадянство Російської Федерації.



Жителі окупованих територій зможуть отримати російські паспорти без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років. Також документ передбачає, що заяву на видачу громадянства від жителів самопроголошених республік повинні розглядати не довше ніж три місяці. Основними умовами зміни громадянства будуть наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і здача українського паспорта.