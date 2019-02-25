12:43
25 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      MARUV ОСКАР-2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Високоградусне православ'я РФ. Комп'ютерна гра від українців лякає Росію
      Вєсті Кремля
      19:31, 23 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Українська копія Гітлера. Рятувальна операція Бойка
      Вєсті.UA
      18:13, 23 лютого
      Елітні маєтки та дорога зброя: як живуть екоінспектори України
      ЦРУ
      09:01, 22 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: ЗОЖ з-під палки
      Згадати все
      22:40, 22 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      MARUV ОСКАР-2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Чому Путін хоче позбутись Курил: пояснення політолога

      1440 Читать новость на русском
      У Путіна на курили немає грошей, – російський політолог
      У Путіна на курили немає грошей, – російський політолог / Фото з відкритих джерел

      Курильські острови – тепер хворе місце для Путіна. Ці території не те що не приносять прибуток, вони вимагають постійних інвестицій. Натомість у очільника Кремля після захоплення Криму і агресії на Донбасі "кишка тонка", аби надалі розкидатися грошима.

      У Росії грошей для інвестицій в цей регіон немає, розповів російський політолог Дмитро Орєшкін, пише "Главред". 

      Читайте також: Напруга навколо Курил: Лавров не бачить умов для мирної угоди з Японією

      Експерт зазначив, будівництво моста через Лену в Якутії довелось зупинити, оскільки усе пішло в спорудження незаконного Кримського мосту. Орєшкін додав, що у Росії немає технологій і вона перебуває під санкціями.

      Зокрема, у неї немає технології буріння на шельфі, а для регіону це вкрай важливо. А ще – у Японії є технології ефективного використання сміття. Переробка міського сміття уже не раз викликала суспільне збурення, бо грошей і можливостей для цього у Путіна теж немає.

      Політолог наголошує – є одне "але". Це – непідписаний мирний договір з Японією.

      Перед Путіним дуже серйозна проблема: він дуже хоче отримати японські гроші. Він розуміє: для того, щоб утримати Далекий Схід під контролем на тлі зростаючого Китаю, його потрібно тримати військовими і силовими структурами, а за все це потрібно платити,
      – вважає Орєшкін.

      Експерт наголошує – Путін розуміє, що йому більше ніде взяти грошей. Тому російський президент прийняв стратегічне рішення – "якимось чином домовлятися з Японією". Однак тут, за словами політолога, теж є серйозний бар’єр – опір росіян. Тому очільнику кремля спочатку потрібно громадську думку.

      "Але радянська більшість погано розуміє такі речі, як розвиток територій, але добре розуміє приєднання територій – для них це означає, що ми круті і багаті", – зазначає політолог.

      Таку, поки що більшість населення вважає, що, навпаки, добре б від Японії ще що-небудь "відкусити".

      Тому ми і спостерігаємо такий "вальс" навколо цих островів: з одного боку, лунають слова про те, що Росія не віддасть, але з іншого - якби не було про що говорити, то навряд чи б в РФ приїжджав пан Абе,
      – пояснив експерт.

      За його словами, чіткого рішення зараз очікувати не слід, ситуація набере обертів влітку. Орєшкін зазначає, що "Путін вміє рахувати гроші".

      "Він проковтнув Крим, його ж треба переварити, і туди потрібно вкласти чортову прірву грошей. "ДНР" і "ЛНР" приєднати до Росії він вже не може – кишка тонка. А тут дозрівають проблеми в Сибіру. Зрозуміло, що в цій ситуації з Японією якось потрібно домовлятися", – каже він.

      Орєшкін зазначає, що всю історію з островами і Японією потрібно буде піднести як велику удачу, як ніби росіяни японців "нагнули". Але все це вимагає часу і пропагандистської роботи. 

      Зазначимо, Москва пропонувала повернути Токіо лише два острови з чотирьох: Шикотан і Хабомаї. Щоправда, з однією умовою, – там не повинно бути американських військових баз. Цю пропозицію японська сторона відкинула, оскільки хоче повернути всі 4 острови.

      Чому відбувається суперечка про приналежність Курил?Чотири острови Курильської гряди, а саме Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї, анексовані Радянським Союзом після Другої світової. Після війни вони були інкорпоровані до складу Південнокурильського району Сахалінської області. Японія не визнає російського суверенітету над островами і вважає їх своїми.
      Курильські острови спірні острови Курили Японія Росія
      Чотири найближчі до Японії острови країна намагається повернути

      У 1956 році СРСР і Японія підписали декларацію про завершення бойових дій, однак мирний договір досі не підписаний. Після розпаду СРСР спір про приналежність островів спалахнув з новою силою. Вирішення суперечки в міжнародних судових інстанціях блокується Росією. Нещодавно вона розмістила на Курильських островах додаткову армійську дивізію, що обурило Японію.

      14 листопада 2018 року на зустрічі лідерів Росія і Японія домовилися повернутися до обговорення умов меморандуму 1956 року. Наразі переговори між країнами тривають.

      blog_ava
      MARUV розкрила вимоги договору для участі у Євробаченні-2019
      сьогодні
      2846
      Теги: Анексія Криму Новини політики Війна на Донбасі Новини Росії Володимир Путін Японія
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Переможці премії Оскар-2019: перелік
      сьогодні , 12:39 Переможці премії Оскар-2019: перелік
      4884
      Безбарьерность в школах: приспособлены ли учебные заведения Украины для детей с инвалидностью
      сьогодні , 12:01 Безбарьерность в школах: приспособлены ли учебные заведения Украины для детей с инвалидностью
      Лев Парцхаладзе 144
      Столична комуналка: киян винищують як клас?
      сьогодні , 09:59 Столична комуналка: киян винищують як клас?
      Наталія Лебідь 711
      Трамп и космос, Рашагейт и почти 6 миллинов долларов за день – главные новости США за неделю
      сьогодні , 09:32 Трамп и космос, Рашагейт и почти 6 миллинов долларов за день – главные новости США за неделю
      Максим Карижський 410
      Головні новини 24 лютого: теракт проти мирних жителів на Донбасі й масові марші пам'яті Нємцова
      сьогодні , 08:01 Головні новини 24 лютого: теракт проти мирних жителів на Донбасі й масові марші пам'яті Нємцова
      2418
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук