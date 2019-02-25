Чому Путін хоче позбутись Курил: пояснення політолога

Курильські острови – тепер хворе місце для Путіна. Ці території не те що не приносять прибуток, вони вимагають постійних інвестицій. Натомість у очільника Кремля після захоплення Криму і агресії на Донбасі "кишка тонка", аби надалі розкидатися грошима.

У Росії грошей для інвестицій в цей регіон немає, розповів російський політолог Дмитро Орєшкін, пише "Главред".

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Експерт зазначив, будівництво моста через Лену в Якутії довелось зупинити, оскільки усе пішло в спорудження незаконного Кримського мосту. Орєшкін додав, що у Росії немає технологій і вона перебуває під санкціями.

Зокрема, у неї немає технології буріння на шельфі, а для регіону це вкрай важливо. А ще – у Японії є технології ефективного використання сміття. Переробка міського сміття уже не раз викликала суспільне збурення, бо грошей і можливостей для цього у Путіна теж немає.

Політолог наголошує – є одне "але". Це – непідписаний мирний договір з Японією.

Перед Путіним дуже серйозна проблема: він дуже хоче отримати японські гроші. Він розуміє: для того, щоб утримати Далекий Схід під контролем на тлі зростаючого Китаю, його потрібно тримати військовими і силовими структурами, а за все це потрібно платити,

– вважає Орєшкін.

Експерт наголошує – Путін розуміє, що йому більше ніде взяти грошей. Тому російський президент прийняв стратегічне рішення – "якимось чином домовлятися з Японією". Однак тут, за словами політолога, теж є серйозний бар’єр – опір росіян. Тому очільнику кремля спочатку потрібно громадську думку.

"Але радянська більшість погано розуміє такі речі, як розвиток територій, але добре розуміє приєднання територій – для них це означає, що ми круті і багаті", – зазначає політолог.

Таку, поки що більшість населення вважає, що, навпаки, добре б від Японії ще що-небудь "відкусити".

Тому ми і спостерігаємо такий "вальс" навколо цих островів: з одного боку, лунають слова про те, що Росія не віддасть, але з іншого - якби не було про що говорити, то навряд чи б в РФ приїжджав пан Абе,

– пояснив експерт.

За його словами, чіткого рішення зараз очікувати не слід, ситуація набере обертів влітку. Орєшкін зазначає, що "Путін вміє рахувати гроші".

"Він проковтнув Крим, його ж треба переварити, і туди потрібно вкласти чортову прірву грошей. "ДНР" і "ЛНР" приєднати до Росії він вже не може – кишка тонка. А тут дозрівають проблеми в Сибіру. Зрозуміло, що в цій ситуації з Японією якось потрібно домовлятися", – каже він.

Орєшкін зазначає, що всю історію з островами і Японією потрібно буде піднести як велику удачу, як ніби росіяни японців "нагнули". Але все це вимагає часу і пропагандистської роботи.

Зазначимо, Москва пропонувала повернути Токіо лише два острови з чотирьох: Шикотан і Хабомаї. Щоправда, з однією умовою, – там не повинно бути американських військових баз. Цю пропозицію японська сторона відкинула, оскільки хоче повернути всі 4 острови.

Чому відбувається суперечка про приналежність Курил?Чотири острови Курильської гряди, а саме Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї, анексовані Радянським Союзом після Другої світової. Після війни вони були інкорпоровані до складу Південнокурильського району Сахалінської області. Японія не визнає російського суверенітету над островами і вважає їх своїми.



Чотири найближчі до Японії острови країна намагається повернути



У 1956 році СРСР і Японія підписали декларацію про завершення бойових дій, однак мирний договір досі не підписаний. Після розпаду СРСР спір про приналежність островів спалахнув з новою силою. Вирішення суперечки в міжнародних судових інстанціях блокується Росією. Нещодавно вона розмістила на Курильських островах додаткову армійську дивізію, що обурило Японію.



14 листопада 2018 року на зустрічі лідерів Росія і Японія домовилися повернутися до обговорення умов меморандуму 1956 року. Наразі переговори між країнами тривають.