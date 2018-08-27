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Чому Путін не піде з Донбасу: назвали причину

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Росія не піде з Донбасу, адже це сприймуть як слабкість Путіна
Росія не піде з Донбасу, адже це сприймуть як слабкість Путіна / Фото з відкритих джерел

Російські окупаційні війська не підуть з українського Донбасу, де триває війна, адже це буде сприйнято як слабкість президента Росії Володимира Путіна.

Про це розповів журналіст, власкор УНІАН у Росії Роман Цимбалюк в інтерв'ю "Фактам". 

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Донбас за чотири роки перетворився на випалену територію: там закривають заводи, шахти затоплюють, з екологією біда, рівень життя — гірше нікуди, бо народ звідти біжить і в Росію, і в Україну. Але навіть якщо там все зрівняють із землею, окупанти все одно не підуть. Адже це буде сприйнято як "слабкість Путіна,
– наголосив Цимбалюк.

Окрім того, за його словами, Росія не допустить введення миротворчих сил ООН на окуповані території Сходу України.

"Мій прогноз: жодних миротворців не буде, якщо не відбудеться якихось потрясінь у Росії – економічних або ще яких-небудь. Але в середньостроковій перспективі таких передумов немає", – додав журналіст.

Також, Цимбалюк підкреслив, що у Росії давно знають і розуміють, що Україна та її союзники не погодяться на формат Кремля, за яким миротворці на Донбасі мають бути присутніми лише уздовж лінії розмежування.

Нагадаємо, раніше Президент України Петро Порошенко заявив, що запровадження миротворчої місії ООН на територію Донбасу не відбувається через блокування цього питання Росією, незважаючи на те, що вона є одним із підписантів Будапештського меморандуму та виступала гарантом безпеки України. Тому, за словами глави держави, Росія повинна пояснити всьому світові, чому вони проти.

Що таке миротворча місія?Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".

Теги: Новини України Володимир Путін Новини Росії Війна на Донбасі Новини політики Україна – Росія Миротворчий контингент
Джерело: 24 Канал
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