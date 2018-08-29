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Чому Путін ставить на Медведчука в Україні: думка журналіста

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Журналіст прояснив, чому Путін робить ставку на Медведчука в Україні
Журналіст прояснив, чому Путін робить ставку на Медведчука в Україні / "Главред"

Президент Росії Володимир Путін обрав Віктора Медведчука, аби зробити на нього ставку в Україні, оскільки їхні картини світу збігаються. Крім того, господар Кремля довіряє своєму куму та обидва ці персонажі не вірять в Україну як у самостійний державний проект.

Таку думку висловив журналіст і публіцист Віктор Трегубов на ресурсі "Петро та Мазепа".

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Як підкреслює він, в Україні довго не могли зрозуміти, на кого ж тут буде ставити Кремль.

"А буде улюблений кум. Можна, звичайно, розглянути і версію, що це робиться, аби відвести погляди. Але, з огляду на великі зміни на українському медіа-ринку та витрачені на них суми, це навряд чи. Занадто складно й дорого для операції прикриття. Безумовно, частину яєць Кремль покладе у інші кошики, але основну – у звичний", – зауважив представник ЗМІ.

На його переконання, висування Медведчука в ролі російської ставки в українському політикумі – свідчення того, що ні підходи, ні критерії підбору кадрів, ні саме розуміння "що є Україна та як з нею працювати" в Кремлі не змінилися.

Володимир Володимирович досі ставить на тих, кому довіряє особисто. І його основна ставка тут – це не м'яка сила, не якісь глибоко законспіровані люди. Це персонажі, які не приховують ні своєї проросійськості, ні своєї невіри в Україну як самостійний державний проект. І це люди мають дуже специфічну картину світу, що більш-менш збігається з картиною світу самого Володимира Володимировича, 
– констатує Трегубов.

Нагадаємо, на думку кінорежисера Володимира Тихого, політика Віктора Медведчука в Україні буде розрахованою, перш за все, не на людей, а на кілька мільйонів "вати", яка ще є в Україні.

Теги: Новини України Віктор Медведчук Україна – Росія Новини Росії Володимир Путін Новини політики
Джерело: 24 Канал
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