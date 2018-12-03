Чому раніше не було сенсу розривати договір про дружбу України з Росією: думка експерта

Договір про дружбу між Росією та Україною втратив сенс, адже фактично п'ять років з боку Росії він не дотримується. Та є причини, чому його досі не розірвали в односторонньому порядку.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Микола Капітоненко.

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За його словами, одразу розривати договір про дружбу України та Росії не варто було, адже чотири роки тому ситуація була нестабільна і Україна потребувала якомога ширшого застосування правових інструментів для обстоювання своїх позицій.

Раніше не було сенсу для України виступати з ініціативою про розірвання договору. Ми розуміємо, що Росія його порушила. Але те, що договір продовжував діяти – не заважало, а іноді й допомагало Україні відстоювати свої інтереси. Продовжувати ж його було б дивно,

– наголосив Капітоненко.

І пояснив: "Сьогодні ж, коли термін договору закінчується – сенсу його продовжувати немає, адже він втратив більшу частину свого змісту."



Микола Капітоненко

Тож непродовження договору, на думку Капітоненка – цілком логічне рішення в умовах, які склалися.

Ключове слово угоди – "співробітництво", повторюється понад 30 разів, тоді як і дух його зруйнований, і сам договір порушений Росією,

– підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на думку АП Україні загрожує повномасштабна війна з Росією, яка почала серйозно нарощувати свої сили в окупованому Криму та біля кордонів. Так, РФ у кілька разів збільшила присутність своїх військових та збройної техніки на території півострова.