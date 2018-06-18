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Чому ранній секс небезпечний: пояснення вчених

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Чому ранній секс небезпечний
Чому ранній секс небезпечний / svalyavanews.in.ua

Дівчата, які надто швидко втрачають цноту, ризикують ніколи не дізнатися, що таке – бути матір'ю. Адже раннє статеве життя може спровокувати безпліддя.

Про це йдеться у монографії "Медико-соціальні проблеми виховання підлітків" Наукового центру здоров’я дітей, передає Nashamama.

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Зі слів фахівців, дівчата, які надто швидко починають займатися сексом, ризикують своїм репродуктивним здоров’ям. За даними, на сьогодні 41% школярок у віці 15 років вже позбулися невинності. До слова, у 1990-х цей показник становив близько 30%.

Окрім того, за статистикою, кожна п’ята школярка втратила цноту ще до 13 років.

Як з'ясувалось, рання сексуальна активність призвела до зростання показників захворюваності по гінекології. З 2000 року частка 15-річних школярок з менструальними розладами зросла майже вдвічі – до 40% від загальної кількості обстежених дівчат.

Дослідники додають, що підлітки, які живуть статевим життям, частіше мають гінекологічні патології, ніж ровесниці, які не вступали в статевий акт.

Серед гінекологічних захворювань найпоширенішим виявився вульвовагініт (запальне захворювання статевих органів)— 50% випадків. А у 17-річних дівчат кількість хворих може досягати 35%.

Щось схоже спостерігається і у хлопчиків – понад 40% страждають від захворювань, які теж можуть негативно вплинути на репродуктивні здібності. Загальна захворюваність підлітків зросла на 66% за всіма показниками хвороб.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Секс дослідження
Джерело: 24 Канал
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