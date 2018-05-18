Чому речі загиблих в Іловайській трагедії бійців знайшли закопаними: відомі цинічні подробиці

Стали відомі нові подробиці приголомшливої знахідки на Дніпропетровщині. Напередодні знайшли речі загиблих в Іловайську бійців. 36 мішків, у яких: нагороди, форма, листи, що мали слугувати речовими доказами у карній справі, натомість виявились покинутими.

Ця історія почалася восени 2014 року, коли Іловайський котел уже забрав життя сотень українських бійців. До одного з фермерських господарств селища Торомське на Дніпропетровщині тодішній начальник поліції привіз 36 сміттєвих мішків із бірками з моргу, і попрохав залишити їх тут "щоб підсохли", мовляв, так комфортніше буде з ними працювати.

Читайте також: Речі бійців, загиблих під Іловайськом, знайшли закопаними на Дніпропетровщині: моторошні звіти

Залишив і все. Спершу обіцяв щось зробити, потім став ігнорувати звернення, а пізніше звільнився з міліції. Після тривалого очікування з проханням допомогти фермери звернулися до колишнього куратора батальйону "Кривбас".

"Бомжі почали красти каски, спорядження, лопатки, берці. Щоб не було запаху, прийняли рішення прикопати", – розповіли фермери.

До справи залучили волонтерів "Чорного Тюльпану", які мають великий досвід з пошуку та ексгумації полеглих на Сході бійців. Уже під час поверхневого огляду місцевості пошуковці побачили дві пари солдатських берців, а поряд, ледь присипана землею, медаль 40-го батальону Кривбас за номером 19. Тобто це перша партія нагород, які отримали криворізькі добровольці під Іловайськом. Стало зрозуміло, що інформація підтверджується. Для продовження роботи викликали місцевих правоохоронців.

"Це представники "Чорного Тюльпану". Ми приїхали. Спочатку нічого не говорили. Фейк, не фейк. Хотіли перевірити все", – зазначив колишній куратор батальйону "Кривбас" Микола Колесник.

Далі, під поліцейський протокол, почався ретельний огляд солдатських речей. І вчергове пересвідчилися в недбальстві тих, хто мав з ними працювати.

Кишені ретельно не перевірялись. Там то монети, то дитячий літачок... От якби медаль була, то вже немає що говорити. Жахливо шкода. У кожного є діти. І спитайте у тих батьків, які не дочекались дітей, як їм ця справа. От куртка камуфляжна, і на ній така ось... на пам'ять. Оберіг з хрестом з розп'яттям, і запальничка в кишені була,

– прокоментував волонтер "Чорного Тюльпану" Анатолій Золотарьов.

У кишенях залишилися особисті речі бійців, які за законом мали бути вилучені під опис та віддані на збереження. Разом з карною справою, яка відкривалася на кожного загиблого і куди долучався і опис усього, що було при тілі бійця.

Волонтери працювали впродовж семи годин. З 36 мішків, залишилося більш-менш вцілілими приблизно 28. На деяких із них збереглися бирки, наклеєні в морзі. Частину можна прочитати. Майже всі речі, а їх збереглося близько ста одиниць, були зі слідами крові, а запах від них свідчить і про залишки плоті. Тобто всі ці речі, тоді у 2014 році, могли допомогти ідентифікувати тіла. Волонтери, які за час своєї роботи багато чого бачили, з таким зіткнулися вперше.

Читайте також: Говорив, що жити хоче, – військові розповіли, як надавали допомогу цивільним у Троїцькому

"Я сам батько. В мене самого син був там і я як ніхто розімію. Це злочин. Це просто злочин! Так поступить не по-християнські, не по-людські", – сказав Олександр Зеленський, волонтер "Чорного Тюльпану".

Обласне слідче управління стверджує, що правоохоронці мали право на передачу речей для тимчасового зберігання іншим особам. Але те, що про них забули чи просто не захотіли мати з ними справу, вже є злочином. Про перебіг цієї справи і її результат обіцяють повідомляти.