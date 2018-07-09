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Чому небезпечно розігрівати рис: медики здивували поясненням

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Чому небезпечно розігрівати рис
Чому небезпечно розігрівати рис / unsplash.com

Популярні страви з рису можуть серйозно нашкодити здоров'ю, якщо їх готувати, розігрівати і неправильно зберігати.

Про це повідомляє прес-служба Національної служби охорони здоров'я Великобританії.

Зі слів медиків, сирий рис може містити спори бактерій Bacillus cereus, які можуть спричинити харчове отруєння.

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Якщо приготований рис залишити при кімнатній температурі – спори почнуть перетворюватися на бактерії. Окрім того, вони здатні вижити під час приготування страви. 

При сприятливій темтературі бактерії будуть розмножуватися і можуть утворювати отруйні токсини, які викликають блювоту або діарею.

Щоб уникнути неприємних наслідків – подавайте рис одразу після приготування

Щоб уникнути неприємних наслідків – подавайте рис одразу після приготування

Якщо ви з'їсте рис з бактеріями Bacillus cereus, то можете занедужати, а також отримати блювоту чи діарею упродовж кількох годин після трапези,
– зазначають фахівці.

Щоб уникнути неприємних наслідків, фахівці британського відомства рекомендують:

- подавати рис одразу після приготування;

- протягом першої години після приготування поставити страву у холодильник;

- зберігати рис у холодильнику не більше однієї доби;

- добре розігрівайте страву – важливо, щоб рис прогрівся повністю;

- не варто нагрівати рис більше одного разу.

Не зберігайте рис у холодильнику більше однієї доби

Не зберігайте рис у холодильнику більше однієї доби

До слова, незважаючи на багато корисних властивостей та вітамінів, які містяться у рисі, лікарі зауважують, що не всім людям можна вживати рис без побоювань за свій організм.

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Теги: LifeStyle Здорове харчування Здоров'я Інфекція отруєння Лікування
Джерело: 24 Канал
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