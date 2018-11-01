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      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Чому Росія хоче окупувати Чорне море та які відповідні кроки вона вже здійснила

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      Американський генерал-лейтенант Бен Ходжес пояснив, як Росія хоче використати Чорне море
      Американський генерал-лейтенант Бен Ходжес пояснив, як Росія хоче використати Чорне море / Соцмережі

      Сьогодні Росія розглядає Чорне море як своє, оскільки воно є хорошим пусковим майданчиком для Сирії, усього Близького Сходу та Східного Середземномор’я. Саме тому вона окупувала Крим і затримує судна в Азовському морі.

      Таку думку висловив відомий американський військовий, екс-командувач Сухопутними силами США в Європі Бен Ходжес, передає "Апостроф".

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      За його словами, саме заради подальшої окупації Чорного моря та перетворення його на пусковий майданчик для Сирії Кремль анексував Крим, розмістив там так багато озброєнь.

      Також, зауважив він, таким чином Росія отримала можливість перешкоджати доступу до Чорного моря іншим країнам.

      Саме тому вони затримують українські судна в Азовському морі, побудували цей міст… Їхній намір у Азовському морі полягає в тому, щоби задушити Маріуполь та Бердянськ, не дати їм заробляти на експорті. А це, звісно, б’є по економіці України. Не знаю, чи вони планують провести там десантну операцію. Вони можуть, але не знаю, чи їм це потрібно, якщо своїх цілей можна досягнути економічним тиском, який фактично є блокадою,
      – вважає військовий.

      У зв’язку з вищезазначеною ситуацією Ходжес пропонує Україні нарощувати свій військово-морський потенціал та розробити стратегію для Чорного моря, а не лише для Азовського, а також співпрацювати з іншими країнами: Туреччиною, Румунією, Болгарією та Грузією, щоби протистояти російській агресії в Чорному морі.

      "Конвенція Монтре, яку погодили після Першої світової війни та розпаду Османської імперії, обмежує зовнішні країни в силах, які вони можуть розмістити в Чорному морі. Тому США, Велика Британія та інші союзники мають обмежені можливості в Чорному морі. І Росія, звісно, знає про це. Тому й важливо, щоб Україна збільшувала свої військово-морські можливості та тісніше працювала з іншими країнами, насамперед Туреччиною", – додає генерал-лейтенант.

      Нагадаємо, 25 жовтня Європарламент схвалив резолюцію щодо ситуації в Азовському морі. Відповідно до документу, у разі загострення санкції проти Росії посиляться. Крім того, у Європарламенті наголошують на необхідності призначення спеціального представника ЄС з питань Криму та Донбасу, а також вважають, що будівництво Кримського мосту було незаконним.

      Азовсько-чорноморський конфліт між україною та росією: хроніка подій
      Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Україна – Росія Водний транспорт Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 Канал
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