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УСИК – БРІЄДІС ГОЛОКОСТ АФГАНІСТАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Чому Росія не піде з Донбасу в 2018-му: версія політолога

08:06, сьогодні 535 Читать новость на русском
У США не виключають можливості завершення конфлікту на Донбасі в цьому році
У США не виключають можливості завершення конфлікту на Донбасі в цьому році / news.pn

У США є дорожня карта щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Але це більше теоретична модель, яка зіштовхнеться з жорсткими реаліями на Донбасі. Тому ні в 2018-му, ні в 2019 році Росія не піде з України. Це перебільшувані очікування щодо Росії.

Таку думку сайту "24" висловив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

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За розрахунками США, до кінця 2018 року можна провести хоча б часткову деокупацію ОРДЛО, якщо будуть виконані кілька умов. Зокрема, якщо в першій половині 2018 року буде припинення вогню, відбудеться виведення російських військ, буде відновлення контролю за україно-російським кордоном і оголошені місцеві вибори,
– зауважує політолог.

За словами Кулика, ця модель – перебільшувані очікування США відносно Росії, що там будуть переважати якісь раціональні оцінки і добра воля піти з України. Без іміджевих політичних і військових втрат для РФ. Волкер, зазначає експерт, можливо, і сам розуміє, що з Росією доведеться грати довго. Але американський чиновник змушений говорити, що є модель, яку можна імплементувати. Але він не каже, що це точно відбудеться, а що можливо.

Крім того, говорить експерт, заява Волкера про те, що закон про деокупацію особливо не вирішить ситуації на Донбасі, більше спрямована на Росію. США таким чином озвучують свою позицію відносно закону.

У Вашингтоні закон про деокупацію не вважають великою проблемою на шляху врегулювання україно-російських відносин. На їхню думку, це внутрішня суверенна українська справа. Можливо, там є помилки стосовно реінтеграції, але США не критикують документ. Хоча це закон не про деокупацію, а про фіксацію існуючого стану,
– вважає Віталій Кулик.

Проблема, на переконання політолога, може виникнути тоді, коли Україна в міжнародних інституціях, в тому числі, судах, спробує використати тезу про окупацію Донбасу. На думку Кулика, Україна може зіштовхнутися з тим, що США не будуть нас сильно підтримувати в цих ініціативах. Як зазначає експерт, Волкер не відповів на запитання про те, чи будуть США спонсорами трибуналу над окупантом сходу України. Тому є питання до політики США.

"Волкер обмежений певними директивами, в нього є чіткий план дій, прописаний Держдепом. Він не виходитиме за його рамки і не стане імпровізувати. У Волкера невелике поле для маневру. В Росії ж складна ситуація, вона вимушена вступати в діалог із Заходом. Рано чи пізно вони підуть з України, але чи буде це зусиллями лише США, чи будуть це комбіновані військово-дипломатичні зусилля України плюс підтримка США чи ЄС – питання інше", – наголосив Віталій Кулик.

Нагадаємо, як заявив спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер в інтерв’ю ВВС, військові дії на Донбасі можна припинити вже у 2018 році. Але має бути повне виконання мінських домовленостей. Крім того, за словами Волкера, ситуація на Донбасі, якою була, такою і залишатиметься навіть після вступу у дію закону про реінтеграцію, оскільки російський контроль і командування силами там були присутніми.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Курт Волкер Реінтеграція Донбасу
Джерело: 24 Канал
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