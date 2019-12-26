Чому Росія одночасно з транзитом не уклала договір на поставку газу
У Росії вирішили, що укладати довгостроковий контракт з Україною на поставку газу потреби немає. Крім того, окрім "Нафтогазу" купувати російський газ можуть і інші українські компанії
Як зауважив міністр енергетики Росії Олександр Новак у коментарі РБК, у Кремлі вирішили, що до Нового року важливо домовитися про новий транзит газу для європейських покупців.
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Але одночасно укладати довгостроковий контракт на поставку газу Україні, як це було в 2009 році, вже не потрібно. Українське законодавство дозволяє купувати російський газ не тільки "Нафтогазу", а й іншим українським компаніям. Вони можуть купити газ за реверсом (у європейських трейдерів, які його постачають за експортними трубопроводами в зворотному напрямку – 24 канал), є можливість купити у нас, це ринок,
– зазначив Новак.
Він переконує, що у такому разі ціна буде ринковою.
"Для України це означає нижчу вартість, ніж та, за якою країна зараз купує наш же газ за реверсом у посередників", – додав Новак.
Раніше з'явилася інформація, що п'ять українських компаній вже підписали з російським "Газпромом" угоди на постачання газу для власних потреб. Зауважимо, що в Україні досі є забороненим пряме постачання газу з Росії. Заборона діє протягом 4 років через російську агресію проти України.
За деякий час у російському уряді заперечили, що "Газпром" може відновити пряме постачання газу українським споживачам.
Що треба знати про переговори щодо транзиту газу
- Попередня угода між Україною та Росією щодо транзиту газу завершувається 31 грудня 2019 року.
- Раніше Росія хотіла її продовжити, щонаменше на рік, натомість Україна виступала за 10 років.
- Також Кремль вимагав, щоб Україна та Росія відмовилися від взаємних претензій у міжнародному арбітражі.
- 20 грудня Україна та Росія підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через українську ГТС.
- Відповідно до цієї угоди, контракт сторони, імовірно, укладуть на 5 років, а обсяг транзиту буде 65 мільярдів кубометрів у 2020 році та по 40 мільярдів упродовж 2021 – 2024 років.
- Крім того, "Нафтогаз" відмовиться від нових претензій та штрафу "Газпрому" на 7,4 мільярда доларів, який наклав український Антимонопольний комітет.