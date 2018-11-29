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      Чому Росія перетворює український Крим на суцільну військову базу та чи призведе це до війни

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      Окупований Росією український Крим перетворюється на суцільну військову базу окупанта, адже туди почали стягувати сучасні протикорабельні ракетні комплекси, ракетні установки протиповітряної оборони та будувати станції радіо-електронної боротьби.

      Крім того, міжнародні аналітики припускають, що Кремль також може збільшити свою військову присутність і в балтійській акваторії під приводом захисту будівництва "Північного потоку-2".

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      Росія перекидає протикорабельні ракетні комплекси "Бал" до окупованої Керчі. На опублікованому відео можна побачити щонайменше три пускові установки та вантажівки із боєкомплектом.


      "Бал" здатний вражати морські цілі на відстані до 260 кілометрів.

      Росія використовує варіанти посилення своєї мілітарної присутності за рахунок використання насамперед ракетних озброєнь, які мають великий радіус дії,
      – сказав військовий експерт Сергій Згурець.

      Крім того, до окупованого Джанкою перекинуто четвертий зенітно-ракетний комплекс С-400, який може вразити повітряні цілі в радіусі 380 кілометрів, а в окупованому Севастополі окупанти розпочали будівництво сучасних систем радіолокаційної боротьби "Вороніж-М". Таким чином, окупований український півострів перетворюється на військовий плацдарм Росії в Чорноморському регіоні.

      Крилаті ракети великої дальності плюс потужна протиповітряна оборона, яка розгортається Росією над окупованим Кримом – це ті чинники, які насправді віддзеркалюють стратегію російської сторони, яка пов'язана зокрема з обмеженням доступу інших формувань та сил до контрольованої своєї зони,
      – відповів Згурець.

      Але значна мілітаризація Криму Росією – не єдина проблема, яка може спіткати європейські країни. Західні аналітики зазначають, що наступною ціллю Путіна може стати Балтійське море. Під приводом захисту будівництва газогону "Північний потік-2" Росія може перекинути до Балтійської акваторії значні військово-морські сили.

      Карта будівництва
      Карта будівництва "Північного потоку-2"

      У 2007 році в Росії було прийнято закон, який дозволяє компаніям "Газпром" і "Транснафта" використовувати приватні підрозділи безпеки та купувати зброю. Зокрема, найвідоміша російська приватна військова компанія "Вагнер" налічує понад три тисячі найманців, має танки та артилерію. Хоча формально не є частиною регулярних збройних сил РФ. І вже скоро чергові "іхтамнєти" можуть з'явитись у територіальних водах Данії, Фінляндії, Швеції та Німеччини.

      Автор: Євген Назаренко
      Теги: Зброя Конфлікт в Азовському морі Новини Росії Україна – Росія Анексія Криму Новини України Новини Криму Північний потік-2 Воєнний стан в Україні
      Джерело: 24 канал
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