Чому Росія влаштувала Голодомор і розгорнула агресію проти України: гучні заяви Порошенка

Президент України Петро Порошенко заявив, що відповідальною за Голодомор, який вдарив по Україні у 1932-33 роках, є Росія, оскільки країна агресор є правонаступницею СРСР. За його словами, як і сто років тому, у Кремлі бояться вільної європейської України.

Таку заяву політик зробив на заході із вшанування пам’яті жертв Голодомору.

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"Історична відповідальність за Голодомор лежить на Російській Федерації як правонаступниці СРСР, і той злочин не має терміну давності", – наголосив гарант.

Водночас він зауважив, що "Росія знову, як і сто років тому, розгорнула агресію проти України, щоб повернути її в імперію".

"У Кремлі знову ненавидять і бояться вільної європейської України, але вони вже не зможуть повернути колесо історії у зворотному напрямку", – додав Порошенко.

Нагадаємо, раніше у МЗС Росії наголосили, що трагічні події 1932-33 років не є геноцидом українського народу, оскільки зачепили й інші країни. Також у відомстві Лаврова зауважили, що спроби України представити їх саме так не мають нічого спільного ні з відновленням справедливості, ні з історичними фактами, а мають політизований і антинауковий характер.

Що таке Голодомор в Україні? Акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП(б) і урядом СРСР у 1932-1933 роках шляхом створення штучного масового голоду. Це призвело до смерті від голоду 3 мільйонів 941 тисячі людей. Голодомор було викликано свідомими та цілеспрямованими заходами вищого керівництва СРСР та УСРР на чолі з Йосипом Сталіним. Голомор був розрахованим на придушення українського національно-визвольного руху та фізичне знищення частини українських селян.

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