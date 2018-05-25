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Чому Росії ніколи не вдавалось "прикрити" свою репутацію спортивними досягненнями

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Анексія Криму, війна на Донбасі, бомбардування цивільних у Сирії і отруєння в Солсбері, втручання у вибори в Америці. Росія намагається прикрити зіпсовану репутацію країни-агресора, як вітриною, яскравим проведенням Чемпіонату Світу із футболу.

"Це привід, додатковий, для розвитку Росії, і на це грошей не шкода", – говорить президент РФ Володимир Путін.

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Але колаборація політики і спорту ніколи не була сильною стороною Москви.

Найпрестижніші змагання планети, Олімпійські ігри, відновилися наприкінці 19 століття за сприяння французького барону П'єра де Кубертена. Олімпіада задумувалася, як спроба налагодити міжнародне взаєморозуміння і перевести суперництво у спортивну площину. Після приходу до влади Леніна Радянську Росію з цих змагань виключили. Йосип Сталін сам не цікавився спортом і вважав Олімпіади зайвою імперіалістичною вигадкою. Усе змінилося після 1936 року, коли Ігри приймав Берлін.

А це вже не могло пройти повз увагу кремлівської ферхівки. І після Другої світової війни Участь в Олімпійських іграх радянська влада розглядала як спосіб просування у світі комуністичних ідей. У 1951 році Сталін підписав рішення про створення Олімпійського комітету СРСР. А в 1952 році перша олімпійська збірна вирушила у відповідальну місію до Хельсінкі.

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Після повернення спортсменів додому "атєц народов" не міг радіти, тому що головна ідеологічна битва була програна. Попри те що олімпійці СРСР поклали до скарбнички 22 золота, це було вдвічі менше. Героями Ігор були американці, які зібрали 40 нагород навищої проби.

Яку спортивну гру повністю засекретили силами КГБ – дивіться у програмі.

Теги: Новини спорту Новини Росії Кома Історія
Джерело: 24 Канал
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